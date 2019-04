MMA-braget: - Patrick tager en chance

Claus Larsen understreger, at det kræver hårdt arbejde at komme til tops i MMA, men ser ingen problemer i en kamp mellem Patrick Nielsen og Mark O. Madsen

Formanden for Danish Mixed Martial Arts Federation, Claus Larsen, anbefaler normalt, at man kæmper en del amatørkampe, inden man kaster sig i klørene på en professionel MMA kæmper.

Og Claus Larsen betragter i høj grad Mark O. Madsen som professionel.

- Jeg håber da, at Patrick Nielsen har tænkt sig at få trænet noget MMA inden kampen. Hvis han bare går ind i buret fra gaden, kun med boksning i bagagen, så tænker jeg, at det bliver en hård kamp for ham, siger han.

Oven på nyheden om, at Patrick Nielsen og Mark O. Madsen formentlig skal mødes til en MMA-kamp i juni, fortæller formanden til Ekstra Bladet, at han regner med, at de vil give en øget opmærksomhed på sporten, som kan trække flere nysgerrige til.

På samme måde som det skete, da Conor McGregor og Floyd Mayweather krydsede klinger, og det er i udgangspunktet helt fint.

Men hypen om kampen skyldes primært, at der er tale om to kendte navne i den danske kampsports-verden. Og formanden gør en pointe ud af at understrege, at de eneste 'rigtige' vej til tops i sporten er gennem godt gammeldags benhårdt arbejde.

Mark er i mine øjne en rigtig MMA kæmper nu, siger Claus Larsen. Foto: Jan Sommer

- En fyr som Mark O. Madsen har jo kæmpet enormt hårdt for at nå til, hvor han er i dag. Der er Patrick måske lidt heldig i forhold til sådan en kamp, at han er en kendis. Men det bliver da spændende.

- Mark er i mine øjne en rigtig MMA-kæmper nu. Og Patrick har ikke været den vej, så han tager en chance

- Men Patrick er jo en professionel atlet, så vi forventer da, at han vil gå i hård træning og bringe de kræfter ind, der kan gøre ham klar, siger Claus Larsen.

Han frygter dog ikke, at Patrick Nielsens manglende MMA-erfaring vil komme til at udgøre en risiko for sikkerheden i forhold til kampen.

- Mange folk ser os som en farlig sport, men man er pakket rigtig godt ind i MMA. En arbejdsgruppe under justitsministeriet lavede en undersøgelse, der viste, at MMA er 35 procent mindre farligt end boksning, fordi der ikke er så mange direkte slag til hovedet blandt andet, fortæller formanden.

Claus Larsens understreger også, at det jo langt fra vil være første gang, at en udefrakommende prøver kræfter med sporten.

- Vi har jo set masser af eksempler rundt om i verden på, at folk udefra hopper ind i buret og prøver at kæmpe. Og vi må jo gå ud fra, at der er en stab bag Patrick, som vurderer, at han er i stand til det, siger han.

