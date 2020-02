MMA-kæmper brystopereret - deler modigt topløst billede

Se professionel top-boksning i aften. Køb adgang her

Cathilee Deborah 'Cat' Zingano har lidt og havde intet andet valg end at end at lade sig operere.

Den 37-årige MMA-fighter blev så syg af sine brystimplantater, og hun ville af med de helbredsproblemer, som hun har døjet med.

Muskelsmerter, vejrtrækningsproblemer og hudkløe har været hverdag for hende.

Nu skriver hun til sine over 500.000 følgere, at hun det virkelig har haft det smertefuldt. Og deler et billede som bevis på hendes nuværende situation.

- Dette er første fotoshoot siden min store operation.

- Jeg researchede sygdommen Breast Implant Illness for år tilbage, men troede ikke på alvorligheden, og jeg ville ikke lade det gå ud over min forfængelighed, før det virkelig sparkede røv.

- Jeg blev så syg uden forklaring.

Hun mødte op hos en specialist og talte også med andre, der havde oplevet sygdommen.

Zigano, der har haft implantaterne siden 2008, fortæller nu, at hun allerede har det meget bedre.

- Min træning er blevet ti gange bedre, og jeg har det så meget bedre.

- Fotoshootet handler om ren kærlighed og frihed til at være rask. Tak fordi I har støttet mig sådan.

Zingano skal snart have debut i Bellator, men har udkæmpet flere kampe i UFC-sammenhæng, blandt andet mod Ronda Rousey i 2015.

