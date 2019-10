MMA-kæmper død efter kamp

Det er altid forbundet med stor risiko, når en kæmper entrer en boksering eller en MMA-oktagon.

Her risikerer man at betale med sit helbred eller i de allerværste, sjældne tilfælde sit liv.

Og det er desværre præcis den skæbne, der ramte den usbekiske MMA-kæmper Bezkod Nurmatov, der døde mandag efter at have ligget i koma i tre dage efter et brutalt opgør mod Beslan Isaev. Det skriver Kimura.

Du kan se hele den skæbnesvangre kamp HER

Nurmatov blev betragtet som en kommende stjerne i sit hjemland, hvor han havde kæmpet sig til ti sejre på stribe, inden han skulle op mod Isaev ved stævnet ABC 100.

Det skulle vise sig at blive hans sidste.

Efter kampen blev ham ramt af en blødning i hjernen, og blev i al hast kørt på hospitalet. Her kunne man ikke forhindre, at han gik i koma, og efter tre dage drog han sit sidste åndedrag mandag.

Han blev 27 år.

Bezkod Nurmatov betalte den højeste pris for sin MMA-karriere. Foto: SERGEI SAVOSTYANOV

Bezkod Nurmatovs repræsentanter har endnu ikke forholdt sig offentligt til det tragiske dødsfald, men på usbekerens Instagram-profil giver mange fans udtryk for deres sorg og fortvivlelse.

