MMA-kæmper dræbt i narko-opgør

Det var et hævntogt i narkomiljøet, som endte med, at den kroatiske bokser og MMA-kæmper Mario Boljat blev fundet dræbt i en blodpøl af tre skud.

Politiet i den populære havne- og badeby Split har meldt ud, at skuddramaet fra forleden i den historiske badeby Kastel Kambelovac 15 km udenfor Split allerede betragtes som opklaret.

Den dræbte, 36-årige Mario Boljat, der hos BoxRec er noteret for tre knock out-sejre, var til stede, fordi han ville hævne en kammerat, der var blevet banket af en person fra en konkurrerende narkobande.

Han er i hvert fald efterfølgende erklæret 'clean' i forhold til at være involveret i den narkohandel, som foregår næsten åbenlyst i mange kroatiske byer.

I første omgang hed det sig, at den brølstærke sværvægter trods en skudsikker vest var blevet ramt tre gange i brystet, men obduktionen har efterfølgende afsløret, at han er blevet skudt i baghovedet på klos hold med en Walther-pistol kaliber 7,65.

Det var lagt op til et opgør med næverne, men der blev i stedet i følge medierne skudt i bedste mafiastil.

Flere lokale vidner har berettet om heftigt skyderi, inden nogle af de involverede tog flugten.

Tilbage lå blandt andet den store bokser og MMA-kæmper.

Udover den skuddræbte blev to andre hårdt sårede bragt til et nærliggende hospital.

Politiet er ret sikker på, at en af de to, der er indlagt under stor politiovervågning, er manden, der skød Mario Boljat.

Det drejer sig om en lokal restauratør, som åbenbart har solgt andet end mad og drikke.

