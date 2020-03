MMA-kæmper reagerer på bryst-beskyldning

Hun kunne ikke være gladere, men så fløj der lige en beskyldning af sted, som hun måtte tager vare på.

MMA-talentet Valerie Loureda, der er ubesejret i Bellator-serien, blev beskyldt for at have at have fået lavet en brystoperation, men det fik hun hurtigt afvist.

Kontroversen startede med et billede, som hun lagde op på Twitter.

happier and more motivated than ever. Made big changes in my life and it’s paying off pic.twitter.com/q76XZc2YnL — Valerie Loureda (@valerielouredaa) March 13, 2020

- Gladere og mere motiveret end nogensinde. Har lavet store ændringer i mit liv, og det betaler, skrev hun glad.

Til det fik hun svaret, at det var utroligt, hvor meget opmærksomhed man kunne få, hvis man havde fået lavet implantater.

Det gad hun ikke finde sig i.

- Griner min røv i laser. Jeg har den mest naturlige krop, som en kvinde kan have, skrev den 21-årige kæmper.

welcome to Miami pic.twitter.com/JjdqjD4WRr — Valerie Loureda (@valerielouredaa) March 9, 2020

happy international women’s day to all you fierce and beautiful women pic.twitter.com/MfPoPfLFI1 — Valerie Loureda (@valerielouredaa) March 8, 2020

Flasher store bryster for spillerne

Kæmperen fra Miami er kendt for sine evner inden for Taekwondo, men hun har været ude af MMA-buret i et års tid, fordi hun først deltog i en realityshow og dernæst blev skadet.

Nu er hun klar til at vende tilbage for at vise, at det ikke bare er tom snak, når hun siger, at hun har forbedret sig markant.

