MMA-kæmper skudt ned på åben gade

Russisk og international MMA er i chok i kølvandet på nyheden om, at Bagdat Dyusembaev er blevet skudt ned.

Hans tilstand er i skrivende stund ukendt.

Ifølge nyhedsbureauet TASS blev mellemvægteren fra Kasakhstan skudt i brystet udenfor et træningscenter i Moskva af en sikkerhedsvagt onsdag.

Omstændighederne er stadig uklare, men gerningsmanden stak af fra stedet og er stadig på fri fod.

- Nær Ordzhonikidze (en gade i Moskva) under en konflikt med en sikkerhedsvagt i et træningscenter blev MMA-kæmper Bagdat Dyusembaev ramt af et skud fra en pistol i brystet. Offeret blev kørt på hospitalet, fortæller en unavngiven kilde til TASS.

Bagdat Dyusembaev er fribryder og har syv kampe i MMA-regi på cv'et. Af dem er kun to blevet vundet.

Skudepisoden fandt sted bare få timer før, han skulle have været i aktion igen mod russiske Mikhail Avakyan ved Hardcore Fightin Championships 22 i den russiske hovedstad.

