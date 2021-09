MMA-kæmpers barske liv: Du er jo en fucking mand!

- Du er en mand. Du er en fucking mand!

UFC-stjernen Sean Strickland lagde ikke fingre imellem, da han forleden blev bedt om at forholde sig til kollegaen Alana McLaughlin, der netop havde vundet sin første kamp i MMA.

Strickland var ikke glad. Tværtimod.

Han var sur og irriteret over, at McLaughlin stiller op som kvindelig MMA-kæmper, når nu vedkommende er transkønnet – og tidligere mand.

- Ændr dit navn, kald dig selv en kvinde…men du er stadig en fucking mand, skrub ud af kvindernes MMA, kujon, tordnede Strickland på sin Instagram-profil.

Og han fortsatte:

- Jeg betragter mig selv som en klassisk feminist. Hvis din religion eller bevægelse har en ulige standard for kvinder, er jeg imod det. Testikler ved fødsel = mand. Æggestokke ved fødsel = kvinde.

Den kunne Alana McLaughlin så tygge på, ligesom hun har tygget på talrige andre kritiske og ret så nedgørende kommentarer på det seneste.

'Hvilket chok'

For det er faldet mange for brystet, at Alana, der tidligere hed Ryan, en professionel soldat udsendt til Afghanistan, nu gør sig som kvindelig kæmper.

- Jeg modtager flere forskellige versioner af den samme grove anklage: At jeg er en bedrager, som om jeg ikke var i alvorlige problemer i halvanden runde. I bliver nødt til at vise Celine Provost (hendes modstander, red.) noget respekt og tage jeres trolling et andet sted, skriver McLaughlin nu i en opslag på Instagram.

Som diverse billeder af McLaughlin viser, er det tydeligt, at hun besidder en skræmmende fysik, hvilket mange ser på med kritiske øjne.

- Alana McLaughlin skiftede køn for fem år siden, hvilket betyder, at ’hun’ levede 33 år som mand. I aften sloges McLaughlin mod og slog en biologisk kvinde…hvilket chok. Det her er skørt, skrev MMA-podcast-værten Angel David Castro på Twitter.

Han blev bakket op af UFC-stjernen Sean O’Malley, der tog emnet op både på de sociale medier og i sin egen podcast.

- Det er ikke okay. Det er bare ikke okay. Hun har jo haft testosteron i kroppen i, hvad ved jeg, 20-30 år, og nu er hun en pige. Du kunne jo se, at det var en fyr. En forklædt pige. Jeg mener…se lige på de arme, sagde han i sin podcast med henvisning til kampen.

Historien om hvordan Ryan blev til Alana er barsk og involverer en beslutning om at tage til Afghanistan for at blive slået ihjel – efter han var blevet så uvenner med sin mor, at de to aldrig talte sammen igen.

Den historie kan du læse her: Elitesoldat ville dø i krig: Men så tog han den vilde beslutning

Det har ikke været nogen let opgave at finde en modstander til hende i MMA.

- Det har været et mareridt at finde en, sagde hun til ESPN før kampen.

35-årige Provost tog dog udfordringen op og kunne med lidt held i sprøjten have vundet kampen. Det var først, da McLaughlin fik godt fat om halsen på hende, at kampen var slut.

Efterfølgende havde hun det fint med at have været oppe mod en tidligere mand.

- Jeg træner med mænd, som er stærkere end mig, hele tiden. Det generer mig slet ikke. Vi må vise, at MMA er en inkluderende sport, sagde hun efter kampen.

For Alana McLaughlin er MMA en form for redning, og hun vil nu kæmpe for, at andre transkønnede personer kan få bedre vilkår i sporten.

- Jeg ønsker at komme så langt, jeg kan og hjælpe med at normalisere forholdene for transpersoner i den her sport. Det vil være starten på mit bidrag, siger hun.