1. jul. 2023 kl. 20:01

MMA-stjerne: - En fejl at lade kvinder stemme

MMA-figteren Sean Strickland er kendt for at have kontroversielle holdninger, og det var ikke anderledes på en pressekonference onsdag, hvor han fortalte, at det var en fejl, at kvinder fik lov at stemme