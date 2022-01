MMA-stjernen bekræfter: Der er en sexvideo

MMA-stjernen Paige VanZant afslører i en Q&A med sine fans, at hun sammen med sin mand har filmet en sexvideo

Paige VanZant har ikke kun skruet næverne rigtigt på - hun ved også, hvordan man kommer i overskrifterne. Og nu sker det igen.

Den 27-årige MMA-kæmper, der altid har været i god kontakt med sine fans, valgte nemlig under en nylig Q&A-session med sine mange følgere på Instagram at besvare spørgsmål, der også var af mere intim karakter.

Således også et spørgsmål om, hvorvidt hun sammen med sin mand, MMA-kæmperen Austin Vanderford, ville lave en sexvideo:

- Ville jeg? Det har vi allerede gjort. Ville jeg nogensinde sælge den, dele den, markedsføre den ... hmmmm ... det er en anden historie, forklarer hun.

Om den tilståelse kom som en overraskelse for spørgeren, melder historien intet om. Men faktum er, at ægteparret tidligere ikke har været blege for at vise sig frem uden tøj på.

Paige VanZant har som MMA-kæmper været tilknyttet UFC i syv år, inden hun i 2020 overgik til 'bare knuckle fighting' efter at have skrevet under på en lukrativ kontrakt på fire kampe.

Indtil nu har hun kun kæmpet to af dem - med to nederlag - og hun har ytret ønske om at vende tilbage til MMA. Dog ikke i UFC, hvor hun både har kæmpet i stråvægt og fluevægt, men i Bellator, hvor også ægtemanden Austin Vanderford er tilknyttet.

Indtil da hygger hun sig med at lægge flotte billeder op på Instagram - du kan se et par stykker her: