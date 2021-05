MMA-verdenen i chok: Mark O. ryster på hovedet

En halv MMA-verdenen er drattet ned af stolen efter at have set, hvordan Diego Sanchez bliver trænet. Meningsløst, siger Mark O. Madsen

Det ligner noget fra en forfærdelig Jean Claude Van Damme-film fra firserne engang.

Hovedpersonen er helt stille og hænger med hovedet nedad. I bar overkrop. Foran ham står en anderledes åbenmundet fyr, en træner af en slags. Og han har en dagsorden. Han slår, sparker og ydmyger den halvnøgne mand, der hænger forsvarsløst og dingler.

Her er det Diego Sanchez, der hænger og dingler. Forsvarsløst.

Det er ikke Hollywood. Det er den 39-åriges virkelighed. Og foran sig har han træneren Joshua Fabia, der skiftevis klasker ham på hovedet med knytnæver og sparker ham i halsregionen, mens Sanchez holder sig for øjnene.

Det er svært at forestille sig, at rutinerede Sanchez er blevet tvunget op i den position. Alligevel er der noget grotesk og ydmygende over forestillingen.

'Hvad fanden i helvede?'

Den erfarne MMA-journalist hos ESPN, Ariel Helwani, havde nær fået kaffen galt i halsen, da han så klippet.

- Undskyld mit sprogbrug, men hvad fanden i helvede er det?!?, skriver han på Twitter.

Klippet blev lagt online fredag, og selvom det oprindelige siden er fjernet fra YouTube, lever det sit eget liv alle mulige andre steder nu.

Blandt de forfærdede er Conor McGregor.

- Det er jo den rene galskab. Jeg flækker den tings næse i to, når jeg ser ham, tordnede han i et tweet, der som de følgende også er blevet slettet.

Diego Sanchez til venstre er en sand MMA-legende med adskillige rekorder på cv'et. Foto: Jeffrey McWhorter/AP/Ritzau Scanpix

Også danske Mark O. Madsen ryster på hovedet over behandlingen.

- Altså jeg tænker: Er det her en viral gimmick, siger han med et grin til Ekstra Bladet og fortsætter så:

- At hænge på hovedet og blive slået på den måde. Det er meningsløst og skørt. Jeg har besøgt og trænet i nogle af verdens største og bedste gyms, og jeg har ikke oplevet noget tilsvarende i min MMA-tid, fortæller han.

Frygter for sit liv

- Og så kan du ikke træne kæben ved at slå på den, kommer det fra den tidligere olympiske medaljevinder.

Diego Sanchez er i øvrigt ikke længere en del af UFC, hvor han ellers har været en kæmpe stjerne i årevis.

På grund af netop Fabia har UFC med præsident Dana White i spidsen ophævet kontrakten, fordi Sanchez-lejren ikke ville bekræfte, at Sanchez ikke lider af hverken mindre eller større medical issues på grund af sine kampe i UFC, som det er fomuleret.

White er siden citeret af Yahoo Sports for at sige, at han har haft 'et utroligt og fantastisk forhold til Diego'. Men med Fabia er det en anden sag, og White har kaldt træneren for ’a fucking nutjob’, hvilket vel kan oversættes til ’en skør skid’.

Baseret på ovenstående træningsklip kunne man være fristet til at være enig i den vurdering.