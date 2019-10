Mødt med skulende blikke: 'Hvem fanden er han?'

Da Mark O. Madsen endelig kommer hjem sent mandag aften efter endnu et træningspas i Maribo, står Maria, hans hustru, der ellers havde lagt sig til at sove, op.

Han er netop hjemvendt fra USA og UFC’s Performance Institute i Las Vegas, men der er ingen tid at spilde, hvis han skal være et skridt foran sine konkurrenter.

Et kompromisløst mantra, der klokken 23.30 sagtens kan sætte et parforhold på prøve: ’Mark O.! Det er efterårsferie … Vil du godt slappe lidt af? Du har kun brugt tre dage i Lalandia med familien. Det er det eneste. Nu kører du bare på igen! Havde vi ikke en aftale?’ var Marias ord gengivet af Mark O. Madsen dagen derpå, da han møder Ekstra Bladet i sit Olympian Gym – inden endnu en træning.

Den kærlige reprimande genkalder et særligt minde fra barndommen:

- Når jeg som knægt kom hjem, lagde mig på sofaen og tændte for tv’et, stillede min far sig altid i døren og sagde: ’Hvad tror du, russerne laver lige nu?’ Så røg jeg straks op af sofaen, på med løbeskoene – så var det bare ud og give den fuld gas! fortæller Mark O. Madsen.

- Inden for MMA-sproget: UFC-jitters. En del kæmpere ender simpelthen med at få gummiben, når de træder ind på en verdensomspændende scene, og det, tror jeg, i virkeligheden var det, som UFC var mest positive over. At jeg var i stand til at præstere under pres, siger Mark O. Madsen, der i sin debut kæmpede som delt hovednavn foran knap 13.000 tilskuere i Royal Arena. Foto: Aleksander Klug.

Han kigger derfor på Maria og svarer: ’Hvad er målet? Hvad tror du, de bedste MMA-kæmpere laver lige nu? De træner!’.

- Den eneste måde, jeg kan blive lige så god som de bedste i verden, er ved at arbejde hårdere end alle andre.

- For jeg er ikke født med et specielt talent. Jeg er ikke gudsbenådet … Det eneste, jeg kan gøre, er at knokle røven ud af bukserne, understreger Mark, inden han slår hovedet på sømmet:

- Jeg har investeret og ofret alt, alt for meget nu – jeg har mistet for meget kvalitetstid med min familie derhjemme – til, at jeg på noget tidspunkt kan tillade mig at give op, før jeg har opnået det, jeg skal.

Spørgsmålet har rumsteret i hovedet på ham, lige siden han vendte tilbage til Lolland-Falster fra Las Vegas: Hvor god kan jeg blive?

Mark O. Madsen til et UFC-stævne i Royal Arena. Foto: Anthon Unger.

Efter sit seneste besøg i UFC’s Performance Institute er den 35-årige MMA-kæmper ikke længere i tvivl:

- Nu har jeg trænet med de bedste i verden. Og jeg tror oprigtig talt på, at jeg har potentialet til at kunne slå de allerbedste i verden! Men jeg er klar over, det kommer til at kræve ualmindeligt hårdt arbejde.

- Det kommer til at kræve alt! Alt, hvad jeg har lært, siden jeg var seks år, til jeg stoppede for halvandet år siden med brydning: Planlægning, eksekvering og evaluering, understreger Mark.

Tre buzzwords, han kan repetere i søvne.

- I sidste ende slår hårdt arbejde talent til hver en tid. Og er der noget, jeg gerne vil bryste mig af, så er det, at jeg kan arbejde stenhårdt, siger Mark O. Madsen.

Mark O. Madsens MMA-rejse har varet godt halvandet år, og det har ’kostet helt ekstremt meget på hjemmefronten’, fortæller han: - Jeg sidder oprigtig talt med en følelse af nu, at jeg er kommet for langt, jeg har investeret for meget, ofret for meget til at kunne give. Andre siger ’tab og vind med …’ Jeg er fløjtende ligeglad, når jeg træder ind i MMA-buret. Jeg er kommet alt for langt til at opgive er en mulighed. Foto: Aleksander Klug.

Men hårdere end f.eks. Khabib Nurmagomedov og Conor McGregor?

- Jeg er klar til at kunne levere det, der skal til – blod, sved og tårer – for at blive én af de bedste i letvægtsklassen. Men alting skal flaske sig 100 procent: Render jeg ind i skader, vil det være fatalt. Formår jeg at skaffe den rigtige sparring og de rigtige trænere til Maribo? Formår jeg at få adgang til de rigtige træningscentre i USA?

- Hvis alt flasker sig, så tror jeg på, jeg har potentialet til at kunne bide skeer med de bedste i MMA.

- Om to år ser jeg mig selv være blandt top 10 i UFC.

En dumdristig udmelding?

- Der sidder en hel del i det etablerede danske MMA-miljø, som er lodret uenige. Men det handler om at have modet til at turde forfølge sine drømme. Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor og Justin Gaethje kan jo gå hen og blive mine konkurrenter? Men jeg er i UFC for at konkurrere mod de bedste i verden, siger Mark O. Madsen urokkeligt.

- Vi (Madsen-familien, red.) har lagt alt, hvad vi havde i det her projekt. Vi har været helt ude på kanten, hvor vi haft stress-symptomer med trykken for brystet og søvnløse nætter. Vi har taget en risiko ved stævnerne – var der ikke dukket nogle tilskuere op, så havde vi stået med et underskud på 3-400.000. I KB Hallen (mod Patrick Nielsen, red.) var det helt ekstremt, der kunne det potentielt have været et underskud på op mod en million kroner. En risiko, vi har påtaget os. Det skal man også bare huske, fortæller Mark O. Madsen. Foto: Aleksander Klug.

Mark O. Madsen til pressemødet i Los Angeles. Foto: Carlos Ortega

Blev mødt med skulende øjne

Det var Mark O. Madsens prominente manager, Ali Abdelaziz – der bl.a. også råder over den russiske UFC letvægtsmester, Khabib Nurmagomedov, – der prompte inviterede ham til et stort anlagt pressemøde i Los Angeles i minutterne efter hans rekordhurtige debutsejr foran knap 13.000 tilskuere.

- Den ene dag underviser jeg 20 friske drenge i MMA i Maribo – den næste dag sidder jeg med Mike Tyson til et stort pressemøde på hans ranch i Los Angeles. Der blev endda stillet forbavsende mange spørgsmål til mig? Mens der var en enkelt eller to på den bageste række, som slet ikke blev stillet et eneste spørgsmål. Jeg havde egentlig regnet med, jeg bare skulle sidde på podiet og smile pænt.

Hvordan var det?

- Ualmindelig surrealistisk.

- Det var meget specielt at sidde i en forsamling med nogle af verdens absolut bedste MMA-kæmpere. Og så blev jeg fremhævet på forreste række med f.eks. let sværvægter Anthony Johnson på bagerste? Jeg kunne sgu godt mærke deres skulende blikke i nakken: ’Who the fuck is that guy?’ Mens jeg blev bedt om at fortælle min historie, smågriner Mark O. Madsen.

- Mike Tyson er ét af de ikoner, jeg selv stod op midt om natten sammen med min far for at se – et kæmpe ikon fra min barndom, siger Mark O. Madsen. Foto: Carlos Ortega

Men det var netop her, han greb chancen – blandt store kanoner som Kamaru Usman, Henry Cejudo og Justin Gaethje. Mark øjnede sit momentum og meldte (dum)dristigt ud: ’Jeg tror på, jeg har potentialet til at slå de bedste i verden.’.

Derefter udvekslede han et par ord med Iron Mike – The Baddest Man on the Planet – men var ærligt talt så starstrucked, at han knap nok kan huske, hvad der blev sagt:

- Mike Tyson er ét af de ikoner, jeg selv stod op midt om natten sammen med min far for at se – et kæmpe ikon fra min barndom! Det er ikke mere end et år siden, Magnus (Marks søn, red.) og jeg selv gik og pillede 200 plakater ned i Nykøbing fra vores stævne i Nykøbing F. Hallen. Det er ikke så længe siden, den her drøm virkede fuldkommen urealistisk og uvirkelig. Det er sgu svært at følge med, indrømmer Mark O. Madsen.

Mark 'The Olympian' Madsen Alder: 35 år Status: Gift med Maria, har to børn. Fra Nykøbing Falster. Træner: Olympian Gym i Maribo Vægtklasse: Letvægt (70 kg) Rekordliste: 9 sejre (3 KO, 3 submission), 0 nederlag. UFC: 1 sejr over Danilo Belluardo (på TKO) Træner: Tidligere UFC-fighter Martin Kampmann Græsk-romersk brydning: 3xOL-deltagelse, OL-sølvmedalje fra Rio 2016, 5 VM-medaljer (fire sølv, én bronze) 2005, 2006, 2007, 2009 og 2015 og EM-bronze 2014. Har over 3.000 brydekampe på cv'et.

- Det er mit sorte bælte

Turen til Las Vegas bød også på benhård træning med UFC’s weltervægtsmester, Kamaru Usman?

- Jeg blev kaldt over af champen, der ville køre lidt brydning. Når det kommer til græsk-romersk brydning, så er jeg den mest meriterende græsk-romerske bryder, der er trådt ind i UFC – selv med både Randy Couture, Dan Henderson og Matt Lindland in mente.

- Græsk-romersk brydning er mit sorte bælte. Jeg har endnu ikke mødt nogen i MMA-verdenen, der har de samme kompetencer.

Kan det nu virkelig passe?

- Der er en masse andre ting, jeg skal mestre: Boksning, kickboksning og jiu-jitsu. Jeg har kørt med en femdobbelt verdensmester i brasiliansk jiu-jitsu, som var eminent, men når det drejer sig om græsk-romersk brydning, så ændrer vi spillereglerne fuldstændig. Som Martin Kampmann (træner, red.) siger: Det handler udelukkende om at få kampen over på dine præmisser.

Mark O. Madsen i ringen. Foto: Anthon Unger.

Er du go' Mark O? Hvad får dig til at tro, at du har potentialet til at så de bedste i verden med bare én UFC-kamp på cv’et? - Det er ikke møntet på de kampe, jeg har haft indtil nu. Det er møntet på, at jeg har været i Las Vegas og trænet med de bedste MMA-kæmpere i verden. Jeg har set, hvordan de strukturerer deres hverdag. Det har givet mig en tro på, at MMA-branchen minder utrolig meget om den verden, jeg kommer fra: Brydning. - I mere end 10 år har jeg været én af verdens absolut bedste brydere – og det var ikke på grund af mit talent, men min adfærd. Jeg trænede, tænkte, sov og spiste på en bestemt måde. Det, der skal til for at blive rigtig god i MMA, er det samme, som der skulle til for at blive rigtig god i brydning: Planlægning, eksekvering og evaluering. Brydning er dit ’sorte bælte’, men hvad så med boksning og jiu-jitsu? Kan du gardere dig mod det? - Syv ud af otte UFC-mestre, sidst jeg tjekkede, er kommet fra en baggrund i brydning? Så brydning kan tage dig dertil - du skal ikke være på samme niveau i jiu-jitsu eller boksning? - Den ydmyghed, som alle brydere besidder. De træner røven ud af bukserne. Det er det, der skal til: Holdningen, indstillingen og attituden. Jeg har trænet med nogle af de bedste MMA-kæmpere, der kommer fra brydning, og det, jeg kan se, de gør? Sådan har jeg selv levet meget længe. Når det kommer til deres brydekundskaber, så sidder jeg med en klippefast tro på, at jeg har potentialet til at slå de bedste i verden i min division. Indikerer dine meritter i MMA det? - Mine meritter på nuværende tidspunkt er meget beskedne. Men det er MMA. Alle kampsportsgrene har en forskellig kultur, dyrker forskellige værdier, og det, der er gået op for mig - og som burde været gået op for mange i dansk MMA - syv ud af otte UFC-mestre har en bryder-baggrund. Det har ikke noget at gøre med talent, men indstilling, attitude og en meget vigtig værdi: Arbejdsmoral. Hvad vil du sige til dem, der vil kalde det for tidligt at melde så stor en udmelding ud, når du kun har mødt én modstander i UFC, nemlig Danilo Belluardo, som ikke gjorde meget modstand? - Jeg kan kun slå en tyk, fed streg under, at der ikke findes nogle dårligere modstandere i UFC. Slet ikke.

