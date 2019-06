Nu fortæller Patrick Nielsen om 'biluheld'

Der var ikke tale om noget alvorligt, lyder det fra Patrick Nielsen, der mener, at det hele blev blæst op

K.B. HALLEN (Ekstra Bladet): Det stod skrevet med den gule bjælke på Ekstra Bladet, at Patrick Nielsen var involveret i et biluheld forud for lørdagens MMA-brag mod Mark O. Madsen.

- Det er vel et biluheld, der har været. Men det har slet ikke været, som Ekstra Bladet har kørt det frem, sagde hovedpersonen efter kampen til Ekstra Bladet.

Faktisk var det blot et mekanisk problem, og skaden på bilens side var gammel.

- Der var en eller anden motorolie-slange, der eksploderede, og derfor blev jeg nødt til at trække bilen ind til siden.

Foto: Privatfoto

MMA-kæmperen Joachim Christensen var selv til stede i KB Hallen og fortæller her, hvordan han oplevede den noget korte forestilling. Producer: Lasse Brøndal

- En løgn

Ekstra Bladet var tidligere lørdag i kontakt med et vidne, der sagde følgende:

- Jeg aner ikke, hvad der skete, men lige pludselig kunne jeg se, at der var en BMW, der drejede ind. Han kørte ud til siden. Så nåede jeg lige at stoppe op og tage nogle billeder, efter han var stoppet, sagde øjenvidnet, der dog ikke måtte tage billeder af selve boksestjernen. Uheldet skete omkring klokken 14.00 på Høje Taastrup-motorvejen

Men ifølge Nielsen selv var der ingen, der henvendte sig til ham.

- Jeg vil også gerne vide, hvem der har spurgt, om han måtte filme mig. Der har ikke været nogen, for der var ikke nogen, der hjalp mig, da jeg stod der, sagde Patrick Nielsen.

- Den løgn, som han pumpede af, har bare været for sindssyg. Det skete slet ikke.

Patrick Nielsen kom helskindet frem til MMA-kampen, men måtte overgive sig efter 163 sekunder, da Mark O. Madsen fik kvalt ham med et halsgreb.

Efterfølgende fortalte Patrick Nielsen, at Mark O. Madsen boksede som en pige og kaldt ham kylling og svans, som du kan læse her.

