Nu kulminerer drømmen: - Kun vanvittige beslutninger

Han sidder der i sit stiveste puds til sit første UFC-pressemøde. Klædt i jakkesæt og slips. Med et bredt smil og et lille, hvidt lommetørklæde til at duppe de værste svedperler væk fra panden, der pibler frem.

Interessen for netop Mark O. Madsen er nemlig kæmpestor. Han er fanget i spotlightet og løber med alt opmærksomheden, selvom han end ikke er UFC-stævnets egentlige Main Event. Den hovedrolle deler han nemlig med nordens nok stærkeste MMA-kæmper lige nu, Jack Hermansson, hvilket i sig selv er ret usædvanligt, ja, næsten uhørt for en debutant.

Ikke desto mindre er den velklædte Mark O. Madsen sidste mand, der forlader pressemødet. For alle vil have en bid af den vilde, frygtløse falstring i habit-forklædning, der på bare 18 måneder har realiseret sin helt store drøm om at skrive kontrakt med verdens ultimativt største MMA-organisation, Ultimate Fighting Championship (UFC).

En drøm, der kulminerer lørdag i ROYAL Arena foran flere tusinde tilskuere.

En målsætning, som hustruen/manageren Maria og Mark O. Madsen selv har jagtet kompromisløst og ubønhørligt i halvandet år. Koste, hvad det koste vil. Tilmed uden en plan B.

Uden et sikkerhedsnet, hvis alt skulle gå galt.

- Hvad er det, der sker? smågriner en overvældet Mark O. Madsen og tager sig til hovedet.

- Det er 18 måneder siden, jeg stoppede med at bryde. Vi meldte en modig målsætning ud om at træde ind i UFC. En vanvittig målsætning i en alder af 33, og det fik jeg så sandelig også at vide derhjemme. Men nu er vi her! Tænk på, der er MMA-kæmpere, der har brugt 10-15 år på komme med i UFC uden at opnå det.

Folk ville have en bid af Mark O. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Interessen for Mark O. er kæmpe-stor. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Vi har begge investeret ALT. Sat vores økonomi og det hele på spil. Jeg har svært ved at finde ord for det: Jeg må bare sige, det er helt overvældende.

Din hustru har sagt sit job op for at stå bag din karriere 100 procent, du har boet i en campingvogn i din holdleder, Niels Caspersens, forhave på Amager, I har sat jeres privatøkonomi på spil, og I har selv arrangeret MMA-stævner bl.a. på Nykøbing Falster, hvor I selv hængte dine egne plakater op.

Hvad har det kostet vitterligt at gå all in?

- Det har kostet ualmindeligt meget! Det har krævet ALT. Det har kostet mange timer væk fra mine to små børn. Jeg har kun mødt min hustru engang imellem i forbifarten, fordi jeg har brugt fire-fem dage om ugen væk fra hjemmet størstedelen af den her periode.

Og en enkeltbillet til Las Vegas?

- Vi har gjort det på vores egen måde: Fuldstændig kompromisløst. Vi har aldrig kendt til udfaldet af tingene på forhånd, vi har bare knoklet. Jeg anede ikke, hvornår den kontrakt ville komme. Men nu sidder vi her endelig, siger Mark O. Madsen, der efter eget udsagn efter bare en enkelt dag i Guds eget land landede den bedste danske UFC-kontrakt til dato.

- Både Maria og jeg har haft en lønmodtagers tankegang. Det er det, vi kom fra. Tryghed. Sikkerhed. Det har vi brudt med fuldkommen. De beslutninger, vi har truffet de sidste 18 måneder, har været fuldstændig vanvittige, hvis du havde spurgt os for bare to år siden. Min mor har altid sagt: ‘Det vigtigste er, du har et arbejde med en fast indkomst.’ Det har været et brud med vores tankegang, vores netværk.

- Det har krævet ALT. De stævner, vi selv har arrangeret, har været med vores egen økonomiske risiko. Vi har stået med alt risiko. I sidste ende var det vores hus og det hele, der skulle være skiftet ud til en lille campingvogn, hvis jeg skal sætte det på en spids, siger Mark O. Madsen om skrækscenariet, hvis alt havde fejlet.

UFC er kommet til Danmark. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Hvad presser dig så mest: Frygten for at få tæsk i buret? Eller presset fra dit bagland, der har sat alt deres lid til din karriere?

- Når jeg går i buret, så er det for smør på brødet. Jeg kæmper for min familie. Det her er overlevelse. Det er forsørgelse. Det er kampen om det liv, som Maria og jeg drømmer om at leve en dag. Hvad folk så mener om det, det respekterer jeg. Det er en del af branchen. Jeg skal holde snuden i sporet og gøre det, jeg selv mener er rigtigt. MMA deler vandene. En stor del finder det dybt fascinerende andre direkte modbydeligt.

Har I været tæt på at opgive det hele?

- Ja! Præcis fire dage efter stævnet i Frederikshavn (mod Matthew Bonner, red.) i december. Det var en kæmpe succes med gode tv-tal. Men vi sad bare derhjemme i sofaen og kiggede på hinanden: Er det det hele værd? Både at være kæmper, arrangere stævner og etablere sit eget 'gym', siger Mark O. Madsen, der på det tidspunkt var tæt på at dumpe drømmen i Guldborgsund.

- Det her er noget, vi kun gør ÉN gang i livet.

- Nederlag og fiasko. Modgang og tvivl. Lysten til at give op. Det er en naturlig del af vejen frem mod de store mål, de store resultater. Det er ikke altid, jeg er lige motiveret, men så har jeg lært mig selv at være disciplineret, tilføjer han.

Ekstremt disciplineret vel at mærke.

Lørdag kulminerer 18 måneders benhårdt arbejde: Når UFC-debutanten 35-årige Mark O. Madsen (8-0) entrerer MMA-buret til UFC-organisationens historiske stævne på dansk jord i opgøret mod 25-årige, italienske Danilo Belluardo (12-4).

Hele UFC stævnet kan følges LIVE på Viaplay.

Du kan også følge stævnet live på ekstrabladet.dk

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mark O Madsen skal kæmpe mod Danilo Belluardo. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

AFVISER IKKE USA

Maria er hustru, manager og promotor til Mark O. Madsen. Hun har stået ved hans side i den halvandet år lange og kompromisløse rejse. Men hun har aldrig set hans MMA-kampe.

- Det er intensiteten i det, siger hun.

- Jeg er ikke bange for, der sker ham noget. Men jeg kan simpelthen ikke være i det. Lige så snart, de begynder at spille Marks musik i arenaen på lørdag, løber jeg ud i min bil på parkeringspladsen. Vi har ingen plan B. Vi kører kun efter plan A. Så der er bare rigtig meget på spil. Jeg tror helt ærligt, det ville fremprovokere en fysisk reaktion, hvis jeg blev, indrømmer Maria O. Madsen.

Hvordan har det været set fra dit perspektiv at være med på den her rejse?

- Det har bare været sindssygt hårdt. Det har været rigtig svært at lægge arbejdet til side, når vi endelig har været hjemme i vante rammer. Det har jo været vores liv i 18 måneder, fortæller Maria, der er begyndt at tage med, når ægtefællen mødes med sin mangeårige sportspsykolog.

- Vi har fået nogle gode værktøjer til, hvordan vi skal håndtere presset, tilføjer Maria, der trods alt ikke længere skal agere stævnearrangør:

- Når jeg ser UFC’s setup, tænker jeg: ‘Hold nu kæft, de har bare 100 mand, der render rundt.’ På det her tidspunkt ville jeg selv være i gang med at sætte buret op, og klokken tre om natten ville jeg putte sponsor-klistermærker på buret. Det er en helt anden oplevelse den her gang.

Om Mark O. Madsen skulle tilbage til Las Vegas, svarede han prompte: ‘YES!’. Men har falstringen tænkt sig at flytte teltpælene og rykke hele familien til Guds eget land? En stor beslutning.

- Det er slet ikke utænkeligt. Han skal allerede derover igen på træningslejr. Men når vi har snakket om noget, der ikke har handlet om kampen lørdag, har vi sagt: ‘Den tager vi på mandag.’

Mark O. Madsens otteårige søn, Magnus, skal for allerførste gang se sin far kæmpe i MMA-buret. Familien Madsen har ifølge Maria aldrig skånet deres to børn, Magnus og fireårige Sophia, for deres fars mere eller mindre brutale arbejde.

Mark O. Madsen har endda holdt et lille foredrag og besvaret spørgsmål i sin søns klasse om job-titlen: MMA-fighter.

- De er ligeså meget en del af det her. MMA deler vandene. Det er voldsomt. Men det er de vokset op med. Det er bare mors og fars arbejde ligesom én, der arbejder i en bank.

En bankmand kommer nok ikke hjem med en blodig næse?

- Jeg tror faktisk ikke, Magnus ser det.

Men resten af familien og især bedsteforældrene er splittede: Skal Magnus med til fars MMA-stævner?

- Magnus har spurgt flere gange. Men han kender godt svaret. Så nu er han holdt op med at spørge. Men den her gang spurgte jeg ham: Hvis du lyst …? Jeg er jo ikke ‘på arbejde’.

Så når Mark indtager arenaen, tager to af hans brødre sig af en spændt Magnus, der, hvis han kan holde sig vågen, endelig får lov til at se sin far i aktion.

- Det er der nok delte meninger om, men Magnus er ligeså meget en del af det her, som vi er, og han har bare villet det SÅ meget, fortæller Maria O. Madsen.

Se også: Uhyggelige billeder: Hurtigste knockout nogensinde

Se også: Frygter det værste: Fremmed dame stjæler blod

Grim eftersmag: FCK-mareridt i målfest