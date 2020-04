Officielt: Tilbage i kamp

UFC 249 skulle have løbet af stablen 18 april, men grundet coronavirussen blev stævnet udskudt. Nu er der gode nyheder, for 9. maj vil der igen være live fights i verdens største MMA-organisation

9. maj i VyStar Veterans Memorial Arena i Jacksonville, Florida.

Der vil der igen være live sport til de hungrende mma-fans rundt om i Danmark og verden.

Det offentliggjorde UFC i en pressemeddelelse fredag.

UFC 249 skulle være afholdt 18. april, men efter et længere forløb, hvor UFC-præsident Dana White af flere omgange nægtede at aflyse stævnet grundet coronavirussens konsekvenser. Efter pres fra Disney, der ejer ESPN, som har rettighederne til at vise UFC, måtte de alligevel trække stikket og aflyse.

Dana White har dog hele tiden fastholdt, at han ville arbejde på at få UFC i gang igen så hurtigt som muligt.

Man må sige, at UFC-præsidenten har formået at holde ord.

Dana White (til venstre red.) har hevet en kanin op af hatten, for 9. maj vil der igen være kampsport i UFC-regi. På fotoet står Conor McGregor og Donald "Cowboy" Cerrone ansigt til ansigt inden deres opgør tilbage i januar. Cowboy skal igen i kamp 9. maj. Foto: Mark J. Rebilas/Ritzau Scanpix

I en tid hvor alt andet sport er aflyst og udsat på ubestemt tid, har Dana White fået grønt lys til at gennemføre UFC 249 og to andre events af borgmesteren i Jacksonville, Lenny Curry, og af Floridas boksekommission.

Stævnet vil blive gennemført uden tilskuere, men vil blive sendt live verden over.

Der vil udover den 9. maj også være stævner den 13. og 16. maj i VyStar Veterans Memorial Arena i Jacksonville, Florida.

UFC 249's hovedkamp vil være et opgør i mellemvægt om interim titlen, og vil blive kæmpet mellem Tony Ferguson og Justin Gaethje.

Generelt er det et spændende kort, der lover action 9. maj.

Udover hovedkampen, vil co-main eventet også blive et opgør om en titel.

Henry Cejudo, der var den fjerde til at holde to titler samtidig i UFC, skal forsvare sin bantamvægts-titel mod landsmanden Dominick Cruz.

MMA-fans herhjemme kan også se frem til en lækkerbisken, når sværvægterne Francis Ngannou og Jairzinho Rozenstruik skal en tur i oktagonen sammen. De to herre har tilsammen vundet 21 kampe, 19 af dem er stoppet før tid.

Derudover skal Donald 'Cowboy' Cerrone, der tabte til Conor McGregor efter 40 sekunder tilbage i Januar, også i oktagonen 9. maj i Florida. Her skal han kæmpe mod Anthony Pettis, der i 2013 gjorde det af med 'Cowboyen' i første runde efter 2 et halvt minut.

Tony Ferguson (til højre red.) rammer Anthony Pettis i et opgør fra 2018. Tony Ferguson er mainevent mod Justin Gaethje 9. maj. Anthony Pettis skal endnu engang møde "Cowboy", som han besejrede i første runde i 2013. Foto: John Locher/Ritzau Scanpix

