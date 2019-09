Ondt, ondt blod mellem superstjernerne: Ligeglad med fængsel!

Khabib Nurmagomedov går igen i flæsket på sin rival Conor McGregor, som han ikke er bange for at give tæsk endnu engang

Krigen mellem de to MMA-kæmpere og superstjerner Khabib Nurmagomedov og Conor McGregor fortsætter. Den russiske MMA-kæmper hader nemlig sin rival så meget, at han er ligeglad med at ende i fængsel, hvis han lykkes med at gøre det af med ireren.

Tilbage i oktober sidste år kæmpede de to giganter mod hinanden om verdensmesterskabet i det, der skulle vise sig at blive lidt af en skandalekamp.

Her besejrede Nurmagomedov sin store rival, da McGregor måtte tappe sig ud af et neck cranck. Kampen vil dog mere blive husket for sit store efterspil, da russeren hoppede ud af ringen og angreb tilskuere, mens McGregor blev omringet af tilskuere inde i selve ringen.

Og sejren var tilsyneladende ikke nok for den russiske kæmper, der nu blæser yderligere til angreb - også selv hvis det skulle være udenfor ringen.

- I oktober gjorde jeg det ikke færdigt. Bare fordi man smadrer folk, er det ikke nok. Altså, jeg mener kun at smadre ham. Det er ikke nok. Vi er nødt til at smadre hele hans hold, siger Khabib Nurmagomedov til ESPN.

- Det er aldrig forbi. Selvom vi skulle møde hinanden et eller andet sted, vil vi hundrede procent slås. Det er ligegyldigt, hvis man kommer i fængsel eller lignende. Jeg frygter det ikke.

Khabib Nurmagomedov og Conor McGregor under skandalekampen. Foto: John Locher/Ritzau Scanpix

Khabib Nurmagomedov har tidligere svinet sin rival yderligere, efter det kom frem, at Conor McGregor havde angrebet en mand på en pub i Dublin.

- Nogle af tingene, han gør, er godt for sport, men han har mistet sin forstand. Det er vanvittigt! Som jeg har fortalt jer før, har denne mand ingen klasse. Han har ingen respekt, og det er rigtig dårligt for sporten, fortalte den russiske MMA-kæmper ifølge The Sun.

Om der nogensinde bliver en ny kamp mellem Khabib Nurmagomedov og Conor McGregor, vides endnu ikke.

