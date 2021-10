Optur for Mark O.

Den danske MMA-fighter er både ved at få styr på det hjemlige - og også fremtiden i oktagonen

Der skal helst være styr på baglandet, før man kan toppræstere.

Den tese har Mark O. Madsen trodset i løbet af 2021, hvor familien både har kæmpet med konens sclerose og et hus, der var inficeret med fugt og svamp og rotter.

Hele fortællingen er tæt beskrevet i DR dokumentar 'Fighter-familien fra Falster' og også hos Ekstra Bladet har han fortalt indgående om mareridtet, som det udfoldede sig.

Nu lysner det heldigvis for den populære OL-sølvvinder og MMA-stjerne.

Efter sejren over amerikaneren Clay Guida i august har der været stille omkring en ny fight, men nu lugter det af mere action for den 37-årige kæmper fra Falster.

- Jeg fornemmer, at de gerne vil have mig derover igen, og så sent som onsdag havde jeg en telefonsnak med min manager Ali Abdelaziz, hvor vi drøftede forskellige muligheder, fortæller Mark O. Madsen til Folketidende.

Foto: Henning Hjorth

Madsen er stadig ubesejret som MMA-kæmper (11-0), og han har også imponeret stort i det største forbund, UFC, selvom sidste kamp trak tænder ud og endte med uenige dommere - dog til danskerens fordel.

På privatfronten er familien ved at finde sin base igen, eftersom de er ved at komme tilbage i det nu renoverede hus, hvilket han efter efter udsagn glædede sig 'usigeligt' til.

Det giver også fighteren mere ro til at koncentrere sig om den benhårde sportsgren, hvor fokus skal være helt skarpt for at slå til.