Overrasket Mark O.: Fik på næsen af træner

Mark O. Madsen er nødt til at knibe sig i armen: Drømmer han, eller udlever han drømmen?

Hvis UFC’s 35-årige falstring skal være helt ærlig, så sidder han her dagen derpå på en rasteplads (et kort pitstop) på vej hjem mod Lolland-Falster med hustru Maria ved sin side og sin otteårige søn, Magnus, på bagsædet, og har svært ved at begribe, hvad han har været vidne til de sidste 24 timer:

- Skete det virkelig? spørger han sig selv.

Men det gjorde det. Det kan cirka 13.000 tilskuere skrive under på.

For et år siden rendte han selv rundt og pillede plakater ned fra lygtepælene i Nykøbing Falster sammen med sin søn efter et MMA-stævne, som Madsen-familien selv havde arrangeret.

Men søndag var der ingen hængepartier.

Kan den ambitiøse, men ydmyge falstring så rumme lørdagens voldsomt store indtryk ...

- Det er overvældende, indleder Mark O. Madsen.

- Jeg prøver at nyde øjeblikket og være taknemmelig for de ting, vi har gået igennem her i livet på godt og ondt. Jeg kan nu skæve tilbage på 18 måneders hårdt arbejde ovenpå det absolutte højdepunkt på rejsen: Det er fuldstændig fantastisk.

- Måne, sol og stjerner skal stå fuldstændig rigtigt for at kunne gå igennem det nåleøje, som vi har formået, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet...

Alt var nyt. En vild rejse at være på. Selv i OL-sammenhæng har jeg end ikke oplevet så mange pressefolk på et pressemøde. Vi har virkelig knoklet hårdt for det, men vi skal også lige absorbere det. Jeg bliver jo helt forpustet bare af at tale om det igen, smågriner Mark O. Madsen. Foto: Anthon Unger.

UFC-debuten afgjorde han med kontant afregning på godt et minut.

Backstage sendte han en hilsen til sin manager, Ali Abdelaziz, der prompte svarede med en invitation til et ‘gigantisk pressemøde i USA med de absolut største MMA-kæmpere’ i starten af oktober.

Blandt andet med Kamaru Usman, Henry Cejudo og Justin Gaethje.

Mark O. Madsen er klar over, at store muligheder som denne ikke just hænger på træerne, men først skal han lige nå at puste ud hjemme i privaten.

- Der eksisterer ingen garantier.

- Du skal selv bringe dig i spil til de store resultater. Du er nødt til at være modig. Der er altid risiko for, du kan fejle. Risiko for, du gør dig selv til grin. Risiko for fiasko og nederlag. Hvis du vil nå til tops, er du nødt til at gå linen ud! Vi misser de skud, vi ikke tager, 100 procent. Så grib chancen.

- Lørdag var en enestående aften. Et øjeblik, jeg vil tage med mig for resten af mit liv. Og at vinde i min UFC-debut på spektakulær vis var fantastisk.

Artiklen fortsætter under billedet...

Jeg elsker at bo på Lolland-Falster. Upåagtet af, hvad der ellers bliver sagt om vores skønne landsdel, siger Marc O. Madsen. Foto: Claus Bech.

Du slår mig ikke som typen, der nøjes, men tværtimod én, der går all in. Er det ikke nu, du skal flytte med familien til Las Vegas?

- I samarbejde med to partnere har jeg lagt omkring tre millioner kroner i vores fitness- og MMA-center Olympian Gym. Jeg beholder min base i Danmark. Her er jeg født og opvokset. Jeg elsker at bo på Lolland-Falster. Upåagtet af, hvad der ellers bliver sagt om vores skønne landsdel.

- Faciliteterne er skabt. Nu ligger arbejdet i at hyre de rigtige instruktører og sparringspartnere og kombinere det med træningslejre i Las Vegas og Californien. Teltpælene er slået ned i Nykøbing Falster, og træningsbasen ligger i Maribo.

Et mentalt spil

Er du overrasket over den komplet manglende modstand i buret? Nåede du overhovedet at få sved på panden?

- Øh … Jeg har faktisk fået en skramme på næsen.

- Men den skramme fik jeg under opvarmningen fra Martin Kampmann (træner, red.).

- Så ja, jeg var overrasket.

Artiklen fortsætter under billedet...

- Men da jeg tager ham ned, er jeg overrasket over, at der ikke kommer mere modstand. Jeg får ham bare lukket ualmindeligt effektivt ned, forklarer Marc O. Madsen. Foto: Anthon Unger.

Kan du da give dine modstandere gummiben, nærmest inden kampen er gået i gang?

- Ualmindelig meget af det, der foregår oppe i buret, er mentalt. Men det her er UFC. Der er ingen dårlige modstandere. Det er jo ellers noget, jeg har skullet stå meget på mål for i forhold til tidligere modstandere.

- Det her er MMA’s formel 1. Og Danilo Belluardo har også mødt nogle hårde nysere.

- Men da jeg tager ham ned, er jeg overrasket over, at der ikke kommer mere modstand. Jeg får ham bare lukket ualmindeligt effektivt ned.

- Jeg ligger jo også og arbejder med Kampmann (Martin, red.) til daglig, som er vanvittigt dygtig på gulvet. Jeg har været i Las Vegas og træne med Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje og Aaron Pico. Jeg har trænet med nogle af verdens bedste MMA-kæmpere.

- Jeg var vanvittigt godt forberedt, og jeg var i rigtig god form. Jeg er da glad for, at kampen sluttede, som den gjorde, men jeg havde - med hånden på hjertet - forberedt mig på alle tre runder.

Artiklen fortsætter under billedet...

- Indtil videre føler jeg, at jeg har modbevist mine kritikere, som bestemt er til stede, siger Marc O. Madsen. Foto: Claus Bech.

David Shaw, Senior Vice Presidenet i UFC, sagde efter Mark O. Madsens debut, at han havde stor tiltro til, at ‘The Olympian’ kunne gøre sig gældende i letvægts-divisionen, der tæller berømte, frygtindgydende navne som Conor McGregor og Khabib Nurmaggomedov.

- Letvægts-divisionen er én af de absolut hårdeste divisioner i UFC. Med folk som Khabib og Conor, men også Islam Makhachev, Justin Gaethje, Dustin Priorier og Tony Ferguson. Der er så mange vanvittigt dygtige kæmpere i letvægt, så det er den helt rigtige division for mig med mine ambitioner om at ville konkurrere lige op med de bedste i verden.

- Det hudløst ærlige svar er: Det kan kun tiden vise. Lige nu skal jeg bare arbejde røven ud af bukserne i træningslokalet. Målet er at være den hårdest arbejdende kæmper i letvægtsklassen. Så må vi se, hvor god jeg kan blive.

- Indtil videre føler jeg, at jeg har modbevist mine kritikere, som bestemt er til stede. Og efter, jeg har været i Las Vegas og træne med de allerbedste i verden, har jeg fået en klippefast tro på, at mit eget bedste kan gå hen og blive rigtig, rigtig godt! slog Mark O. Madsen fast

