Overvældet efter debut-tæsk: - Har aldrig oplevet noget tilsvarende

Så sad han der igen i sit stiveste puds. Foran den internationale presse. En smule mindre fattet, end han plejer at være. Nok snarere overvældet. Med en tåre gemt i øjenkrogen.

For Mark O. Madsen havde netop i sin UFC-debut i The Octagon i MMA-organisationens historiske Fight Night i en udsolgt Royal Arena i København udraderet sin modstander på bare ét minut og 12 sekunder.

Den ti år yngre Danilo ’Caterpillar’ Belluardo blev offer for Mark ‘The Olympian’ Madsens ukuelige vilje og evne til at bringe kampen og krigen ned på kanvassen.

Og inden den italienske MMA-kæmper, der på papiret havde en smule mere UFC-erfaring end den frygtløse falstring, havde nået at se sig om, havde det danske UFC-hovednavn allerede smasket ham i gulvet i et fast jerngreb fulgt op med en serie af voldsomme albue- og knytnæveslag, så kampens dommer straks måtte skride ind.

Lynhurtig eksekvering og ‘Job well done’, som Mark O. ret simpelt formulerede det til pressemødet om sin TKO-sejr, der aldrig kom i fare.

Belluardo virkede komplet lamslået og temmelig slukøret sekunderne efter afgørelsen: Italieneren slog ud med armene og lignede en omtumlet mand, der havde svært ved at begribe, hvad han lige var blevet udsat for - foran et 12.767 mand vildt publikum.

- Jeg har aldrig oplevet noget tilsvarende. At gå ind i en stopfyldt Royal Arena med den kolossale opbakning. Det var helt ubeskriveligt, lød det fra en rørt og overvældet Mark O. Madsen.

Artiklen fortsætter under billedet

Mark O. Madsen lagde hurtigt sin modstander ned. Foto: Anthon Unger

- Gameplanen var klar: Ned på gulvet og så gøre kampen færdig. Og det lykkedes her til aften super, super hurtigt. Jeg havde nok regnet med, at det ville være en kamp, der tog længere tid. Jeg forsøgte nemlig at sparre lidt energi, da jeg tog fat i ham. For havde jeg vidst, at kampen blot ville tage et minut og 12 sekunder, så havde jeg nok kastet lidt mere rundt med ham.

- Det har været en helt, helt speciel og vild oplevelse. Jeg har gjort det bedste, jeg kunne, for at bevare begge ben på jorden og bare være i nuet, for det har jo været helt vildt og udfordrende, lød det fra den 35-årige dansker om sine oplevelser som UFC-kæmper i ugens løb.

Med titlen som delt hovednavn kom der også et større pres, erkendte han, men støtten i den kæmpe arena fik ham til at føle sig ‘uovervindelig’:

- Det er et øjeblik, jeg vil huske for resten af mit liv. Jeg forsøgte at holde mit fokus, men at gå ind i så vild en arena, så er det svært alligevel at være fokuseret. Martin Kampmann (træner, red.) sagde, jeg skulle absorbere den energi. Jeg må være ærlig: Jeg følte mig uovervindelig med den energi i ryggen.

Artiklen fortsætter under billedet:

Mark O. Madsen jubler efter sejren. Foto: Anthon Unger

Om fremtiden sagde Mark O. Madsen:

- Fremtiden starter i morgen tidlig (søndag, red.) Jeg får travlt med at knokle røven ud af bukserne. Jeg er kun 18 måneder gammel i den her sport: Jeg har mange ting, jeg skal udvikle, understregede Mark O., der mente, at han havde modbevist sine kritikere med sin debutsejr:

- De samme kritikere sagde, jeg var for gammel til MMA. For gammel til UFC. Men det er bare en del af sporten, tror jeg. Det jeg gør er bare at gøre mit allerbedste, sagde han.

Mark O. Madsen (nu 9-0) er stadig ubesejret som MMA-kæmper. For første gang i 18 år var han nede i 70 kilo i letvægtsklassen, og der bliver han, slog han fast.

Se også: Vild debut: Mark O. smadrede sin modstander på sekunder

Blodig triumf: Dansker smadrer modstander

Overvandt indre dæmoner: Det ændrede mit liv