Overvandt indre dæmoner: Det ændrede mit liv

MMA-kæmperens hårdeste kamp: Det er en mentalt styrket Nicolas Dalby, der gør comeback i UFC-buret som første mand på Main Cardet lørdag aften. Den nye rolle som far til datteren Caya var et vigtigt skridt i kampen mod depressionen og vejen tilbage til verdens største MMA-organisation, UFC

Nicolas Dalby er tilbage. Den 34-årige danske MMA-kæmper er tilbage i UFC.

Han gør comeback i verdens største MMA-organisation efter tre års fravær.

Og han er kommet for at blive, erklærer han uden tøven, da Ekstra Bladet møder ham på UFC’s stort anlagte pressemøde forud for deres historiske MMA-stævne i Danmark.

- Jeg er 100 procent kommet for at blive i UFC denne gang. Jeg har opnået mit store mål om igen at blive signet hos UFC. Nu er mit næste mål at bryde ind i Top 10 inden for det næste år, siger den 34-årige weltervægter med rekordlisten: 17-3-1.

Nicolas Dalby skal i aktion i UFC-buret i Royal Arena lørdag aften. Foto: Miriam Dalsgaard/Polfoto

Lørdag i The Octagon skal han kæmpe mod den rutinerede 31-årige brasilianer Alex Olivera (19-7-1), der har kæmpet i UFC-regi siden 2015.

- Hvis kampen får lov til at gå efter min drejebog, så bliver det en spændende kamp, som ikke får lov til at gå tiden ud. Jeg er slet ikke kræsen: Om det bliver et spark, et slag eller en strangulering. Selv hvis den går til dommerstemmerne, er det også OK. Det vigtigste er, at jeg leverer det bedste, jeg kan. Og det kommer jeg til på lørdag! understreger Nicolas Dalby.



Den danske UFC-kriger er lige nu aktuel i dokumentarserien: ‘Fighting Nicolas Dalby’, der handler om danskerens hårdeste kamp - en kamp om overlevelse uden for MMA-buret. En kamp mod de indre dæmoner. Opgøret med svær depression, stress og druk, der i sidste ende resulterede i manglende selvtillid og kampform i MMA-buret.



Den indædte kamp for at gøre comeback i verdens største MMA-organisation.





Nicolas Dalby har måtte kæmpe sig tilbage. Foto: Jan Sommer

Nicolas Dalby ser frem til sit comeback. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Nicolas Dalby kvittede sit fuldtidsjob i 2014 for at jagte drømmen om en UFC-kontrakt via et par kampe i organisationen Cage Warrior. Han gjorde det for at mindske stressen i en presset hverdag, så han kunne fokusere fuldt ud på sin kampsport.

Men stressen havde ‘bidt sig fast’:

- Og den voksede bare. Jeg havde dengang mere fritid og bedre mulighed for at tage en puster og lægge mig på sofaen. Men det var en stakket frist. Jeg udskød i stedet at få bearbejdet stressen, fortæller Nicolas Dalby.

- Stressen udmøntede sig til sidst i - hen imod mine sidste UFC-kampe (nederlag til Zak Cummings og Peter Sobotta, red.) - at jeg i stedet følte et behov for at gå ud og drikke et par øl med gutterne for at ‘slappe af’. Det bundede ud i en negativ spiral, der ledte til min depression.

Hvor hårdt et slag var det dengang at blive frigivet fra UFC?

- Det var et rigtig stort nederlag på et tidspunkt, hvor jeg nok befandt mig et skrøbeligt sted. I det mindste var jeg UFC-fighter, tænkte jeg ubevidst. Så da jeg blev frigivet, var det hele bare noget lort. Og det satte for alvor gang i den negative spiral.

- Jeg har kæmpet for at komme tilbage! Og sat mig nogle konkrete mål i livet. Det er grunden til, jeg er her i dag. Jeg har sat ord på mine følelser. Når man gør det, er det også meget nemmere at handle.





2.500 højlydte tilskuere hyldede Nicolas Dalby. Foto: Finn Frandsen

Det er nøjagtig det samme titelbælte, nemlig Cage Warriors Welterweight Championship (interim, red.), og ikke mindst et spektakulært og blodigt titel-opgør mod Ross Houston i London i juni, der i sidste ende satte en tyk streg under, at et UFC-comeback var det eneste rigtige.

Men ifølge hovedpersonen er det i virkeligheden et andet lille mirakel, nemlig datteren Caya, der fik ham selv og karrieren tilbage på rette spor:

- Da jeg fik at vide, jeg skulle være far, fandt jeg virkelig ud af, at jeg var nødt til at rykke i dag og ikke i morgen, hvis jeg gerne ville være den far for min datter, som jeg gerne ville være - og hvis jeg gerne ville opfylde mine store sportslige ambitioner, som jeg stadig havde.

- Det er svært at forklare, præcist hvad det er ved at blive forældre, der ændrer det hele: Klicheen er, at det ikke er noget, man forstår, før man selv har prøvet det. Men at få et barn? Det giver bare en øget følelse af ansvar. Du er nødt til at have styr på dit eget liv, hvis du gerne vil forsørge din familie.

- Jeg vil gerne have, min datter får den bedst mulige opvækst. Vi behøver ikke være stinkende rige eller køre Porsche, men jeg vil gerne have, hun får en stabil opvækst, hvor jeg ikke skal sidde halvvejs inde i måneden og bekymre mig om, hvordan jeg betaler næste måneds husleje.





Den 34-årige dansker er tilbage. Foto: Jan Sommer

Hvad har du lært af den modgang, du har været igennem?

- Det års tid, jeg var meget depressiv, har ledt til ti års livserfaring. Jeg har fået så meget viden om mig selv. Hvordan jeg skal passe på mig selv og sørge for, at jeg ikke kører for langt ned ad samme vej igen. Depression vil altid ligge lidt i systemet, hvis man har oplevet det. Men jeg har fået rigtig mange gode og sunde værktøjer, så jeg kan sørge for at leve et sundt og godt liv, siger Nicolas Dalby, der både har benyttet sig af psykolog og mental-coach i vejen tilbage til livet og til UFC-buret.



Lørdag går også UFC-debutanten Mark O. Madsens (8-0) drøm i opfyldelse, når han entrerer MMA-buret til UFC-organisationens historiske stævne på dansk jord i opgøret mod italienske Danilo Belluardo (12-4).

Hele UFC stævnet kan følges LIVE på Viaplay og i tekst på ekstrabladet.dk

- Det bliver helt fantastisk

- Comebacket til UFC har betydet rigtig meget. Den her resigning er beviset på, at hvis man sætter sig noget for og virkelig tror på det, så KAN man gøre alt.

- Jeg er meget taknemmelig for den plads, jeg har fået på fight cardet. Det bliver helt fantastisk, fordi jeg får lov til at blive den første dansker i verdenshistorien, som går ind til det første danske UFC event i verdenshistorien.

- Jeg håber, jeg kan sætte ordentligt fut i Royal Arena, hvis det ikke allerede er sket. Så kan resten bare følge efter.



- Den bedste version af Dalby

Den tidligere danske UFC-sværvægter og nuværende ekspertkommentator er ikke i tvivl: Nicolas Dalby er i dag en bedre version af sig selv og mentalt stærkere.

- Når man kæmper på højeste klinge i kampsport, så skal du have alt med. Det nytter ikke noget bare at være talentfuld, du skal også have hovedet med!





Dalby ventes tilbage i storform. Foto: Jan Sommer

- Det tror jeg, at Nicolas har nu. Og det kommer til at bære frugt for ham. Jeg tror, vi kommer til at se en bedre version af Nicolas Dalby, end vi har gjort førhen, siger Christian Colombo.

Kan han slå sit navn fast i UFC igen, eller er det måske ‘bare’, fordi UFC har et stævne i Danmark?

- Jeg tror bestemt ikke, det er, fordi UFC bare er i Danmark. Det er ikke kun derfor. Hvis UFC ikke var kommet til landet, så var der måske gået én eller to kampe mere for hans vedkommende, før han var kommet tilbage til UFC. Men det er bestemt ikke kun, fordi UFC er kommet til Danmark.

- Det er meget, meget tidligt, at han har resignet med UFC, som der ikke er særligt mange, der gør overhovedet. At gøre det bare halvandet år efter sit comback til MMA. Det er helt vildt!