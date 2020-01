På vej på hospitalet: - Har aldrig set lignende

Donald Cerrone er på vej på hospitalet efter at have fået tæsk af Connor McGregor, der nu er historisk

McGregor vandt lynsejr i comeback

Irske Conor McGregor vandt tidlig søndag morgen sin comeback i UFC, da han knockoutede 36-årige Donald Cerrone efter blot 41 sekunder...

Cerrone er ellers ikke nogen nem modstander og har rekorden for flest sejre i sportens historie, men mod McGregor gik den ikke.

- Han fik mig med albuerne med det samme og sparkede mig i hovedet, siger Cerrone ifølge Irish Sun.

- Jeg har aldrig set noget lignende det skulderstød, han ramte mig med. Jeg var helt desorienteret.

- Så gik han tilbage, jeg blødte, og han sparkede mig igen i hovedet, men jeg elsker denne sport, og jeg stopper ikke foreløbig, siger Cerrone.

Artiklen fortsætter under billederne

Cerrone fik smæk. Fotos: Mark J. Rebilas/Ritzau Scanpix

McGregor jubler med kæresten Dee Devlin. Foto: Mark J. Rebilas/Ritzau Scanpix

McGregor selv var naturligvis også stolt.

- Skulderstødet var godt. Det føltes rigtig godt.

- Jeg har skrevet historie i aften, og jeg har sat endnu en rekord.

- Jeg er den første mand, der har lavet knockouts i tre vægtklasser. Jeg er meget glad og meget stolt. Tak for al jeres støtte, siger McGregor.

McGregors næste kamp bliver formentlig mod Jorge Masvidal eller Kamaru Usman, der begge var tilskuere til kampen i Las Vegas.

For Donald Cerrone med tilnavnet 'Cowboy' går der nok lige en stund, inden han skal i buret igen.

De seneste meldinger går nemlig på, at han efter kampen søndag morgen ikke kunne møde op til det efterfølgende pressemøde, men i stedet er på vej på hospitalet for at få undersøgt skaderne for de 41 sekunder, han var i selskab med McGregor.

