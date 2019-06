På vej til MMA-braget: Patrick Nielsen i biluheld på motorvej

Bokseren Patrick Nielsen var involveret i et biluheld på vej til MMA-braget mod Mark O. Madsen

Bokseren Patrick Nielsen har lørdag aften været involveret i et uheld på vej mod K.B-Hallen, hvor han skal kæmpe mod bryderen Mark O. Madsen i en voldsomt hypet MMA-kamp.

Det var en tilfældig forbipasserende, der lagde mærke til, at det var Patrick Nielsens bil, fordi boksestjernen også har delt billeder af den på sine sociale medier.

- Jeg aner ikke, hvad der skete, men lige pludselig kunne jeg se, at der var en BMW, der drejede ind. Han kørte ud til siden. Så nåede jeg lige at stoppe op og tage nogle billeder, efter han var stoppet, siger øjenvidnet, der dog ikke måtte tage billeder af selve boksestjernen. Uheldet skete omkring klokken 14.00 på Høje Taastrup-motorvejen.

Han fortæller samtidig, at Patrick Nielsen måtte duppe ansigtet efter uheldet, hvorefter han smed håndklædet ved bilens baghjul. Om det er et dårligt tegn for aftenens kamp skal vise sig senere.

Patrick Nielsen kastede håndklædet efter uheldet. Foto: Privatfoto

Ekstra Bladet har været i kontakt med Patrick Nielsen, som ikke vil udtale sig, men fortæller, at der ikke er tale om noget alvorligt, og der ikke er nogen personskade.

Bokser mod bryder

Det er bestemt ikke en god dag for Patrick Nielsen at køre galt, da han skal bruge al sin koncentration om at kæmpe mod den tidligere olympiske bryder Mark O. Madsen til Olympian Fight Night i K.B-Hallen.

Det lader i det hele taget til, at kampen i hvert fald ikke har haft det mest gnidningsfrie forløb, inden dens start. Til indvejningen, hvor begge kæmpere maksimalt måtte veje 75,5 kilo, mødte Patrick Nielsen op for tyk og forsinket.

Det kostede ham en bøde på 200.000 kroner. Om biluheldet kommer til at koste ham koncentrationen og derigennem sejren, må man kigge mod arenaen i K.B-Hallen for at finde ud af.

Øjenvidnet til uheldet fortæller, at han i forvejen er fan af Patrick Nielsen, og derfor nok skal bruge sin betaling for billederne på at kunne se kampen.

Olympian Fight Night finder sted 8. juni i K.B-Hallen. Den billigste billet koster 420 kroner, mens en ringside-billet kan erhverves for 2250 kroner.

Ellers kan kampen købes på pay-per-view via Viaplay.

