Paradiso-piger vakte opsigt i anderledes outfit

K.B. HALLEN (Ekstra Bladet): Mens kæmperne kom og gik – mere eller mindre forslåede gennem aftenen, så blev Sarah og Camilla hængende til den bitre ende.

Som nøje udvalgte nummerpiger til lørdagens Olympian Fight Night var det nu også deres eneste opgave at servicere publikum med information om, hvor langt man var kommet i programmet i hver enkelt kamp.

En opgave, de udfyldte til punkt og prikke.

De var i røde sports-bh’er og sorte cykelshorts, hvilket ligger milevidt fra tidligere tiders mere afklædte og æggende kostumer, diverse piger har optrådt i.

Men i vore dages SoMe-tider og MeToo-tider skal vi ikke nyde noget af at udstille kvinder på den måde. Og slet ikke når øllet flyder i lange baner blandt flere tusinde granvoksne mænd.

Det passede egentlig de to udvalgte ganske godt, fortalte de til Ekstra Bladet efter Mark O. Madsens ydmygelse af Patrick Nielsen.

- Jamen, det er det nye i stedet for bikini og stiletter. Så kører man sportstøj og sneaks. Vi havde ikke gjort det, hvis det var foregået i bikini og stiletter, sagde Camilla, der hedder Nederby til efternavn og i det ganske land nok mest er kendt for at deltage i Paradise Hotel i denne sæson

Camilla Nederby spadserer forbi Maria O. Madsen, der overværer en af aftenens kampe. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det har hendes makker, Sarah Tiedt, i øvrigt tilfælles med hende.

Og de er meget enige om, at kostumet er perfekt.

- Det var nice, at det var sådan her. Det er ikke helt så grænseoverskridende. Vi udstråler bare noget andet end bikini og stiletter. Det er så langt fra, hvad jeg er.

- Jeg er det her, derfor sagde jeg også ja. For det kan jeg stå inde for, sagde Sarah og blev bakket op af Camilla.

- Jeg føler, at man ellers bliver lidt mere udstillet. Det er vigtigt, at det bliver i sportstøj, sagde Camilla.

