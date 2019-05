Patrick chokerer: 'En fucking dværg'

Danmarks største UFC-håb satser alt, når Patrick Nielsen udfordrer. - Jeg risikerer det meste. For ikke at sige alt

Selvom der er mere end en måned til, at Mark O. Madsen og Patrick Nielsen brager sammen i oktagonen til Olympian Fight Night, er den første tilsvining allerede fløjet gennem luften.

Således beskriver bokser Patrick Nielsen sin kommende bryder-modstander som 'en fucking dværg'.

Noget som Danmarks bedste bryder gennem tiden ikke tager så tungt.

- Ja, han er fremme i skoene. Men jeg bliver nødt til at trække på smilebåndet. Han er jo fem centimeter højere end mig, siger Mark O. Madsen til Ekstra Bladet.

- I hans verden er fem centimeter åbenbart meget. Det er vel meget almindeligt fra Patricks side at komme med nogle små spydigheder. Det lægger meget pres på ham. Når jeg pakker ham sammen, så har han jo have fået tæsk af en 'dværg'. Hvordan mon han har det med det?

Ser du dig selv som en dværg?

- Nej, det gør jeg afgjort ikke. Jeg referer bare til, hvad han har skrevet.

Har du nogensinde været ked af din højde?

- Jeg har aldrig tænkt over min højde. Så jeg er da glad for, at han bringer fokus på den.

- Jeg har været i livgarden og var da i den lave afdeling. Men trods alt høj nok.

Mark O. Madsen måler 178 centimeter.

Der er fem centimeter mellem Mark O. og Patrick Nielsen i højden. Foto: Anthon Unger

Risikerer alt

Mens Patrick Nielsen hverken har været i buret eller i ringen i mere end et år til en professionel kamp, er Mark O. Madsen i gang med at indfri sit mål om at blive UFC-kæmper og er ubesejret i alle sin syv MMA-kampe indtil videre.

- Jeg risikerer det meste. For ikke at sige alt. Det er min rejse i MMA. Patrick har en enestående mulighed, jeg ved ikke, om han selv er klar over det, siger Mark O.

Skal Mark O. kæmpe i verdensstørste MMA-forbund, UFC, kræver det, at han får tommel-op fra forbundets nådesløse promotor, Dana White.

Vil Dana White have dig i UFC, hvis du taber til Patrick Nielsen, der aldrig har kæmpet MMA før?

- Hvis det utænkelig skulle ske, at Patrick vinder, så tror jeg, at Dana White langt hellere vil se Patrick Nielsen end Mark O. Madsen i UFC.

- Et nederlag kan være enormt ødelæggende og stille mig i en helt andet situation. Kan det slutte UFC-drømmen? Det kan det måske godt. Men jeg vil ikke lade et nederlag definere mig.

Det er Dana White, der bestemmer i UFC. Foto: AP / John Locher

Penge på kontoen

Mark O. Madsen er i forvejen udråbt til kæmpe-favorit til kampen, hvorfor der blot er odds 1,05 på en sejr til OL-sølvvinderen.

Såfremt at du vinder, får du så mest sportsligt eller økonomisk ud af den her kamp?

- Jeg får en del af begge dele. MMA er en stor del sport, men det er også en stor del show.

- Jeg har muligheden for at møde en af Danmarks mest profilerede boksere siden Mikkel Kessler. Samtidig har jeg muligheden for at lave et show ud af det, da det er den første pay-per-view-kamp i Danmark.

Hvad får du ud af det økonomisk?

- Jeg bliver godt betalt. En sejr kan indbringe det samme, som jeg har tjent ved tre OL i brydning.

Hvor mange gange op på lønstigen er det i forhold til dine tidligere MMA-kampe?

- Det kan slet ikke sammenlignes. Men det jeg kan sige er, at det er en enorm kærkommen mulighed for at generere kapital.

Olympian Fight Night finder sted ottende juni i K.B-Hallen. Den billigste billet koster 420 kroner, mens en ringside-billet kan erhverves for 2250 kroner.

Ellers kan kampen købes på pay-per-view via Viaplay.

