Patrick mener det alvorligt: Hyrer dansk MMA-stjerne

Patrick Nielsens træner, Gutte Løiborg, var noget hemmelighedsfuld, da MMA-kampen mellem hans bokser og Mark O. Madsen blev annonceret i K.B. Hallen i begyndelsen af april.

Løiborg ville ikke ud med ret meget, da han sad på podiet omgivet af pressefolk og kameraer, for guderne forbyde, at offentligheden og mindst af alle Mark O. Madsen fik nys om træningsmetoder og taktik.

De få fordele, Patrick Nielsen måtte have inden kampen, skulle gerne forblive fordele.

Spørgsmålet er så, om han var klar over, at Damir Hadzovic ville offentliggøre et billede fra den træning, han blev en del af. For det har MMA-kæmperen gjort for et par dage siden på Instagram.

Han ses yderst til højre, mens Patrick Nielsen ses i midten efter noget, der ligner en god omgang træning i Butcher's Lab i Kødbyen på Vesterbro, København.

32-årige Hadzovic, der har tilnavnet The Bosnian Bomber', er en yderst rutineret MMA-kæmper med 17 kampe på CV'et, hvoraf de 13 er vundet. Han blev i 2016 den blot tredje dansker, der opnåede UFC-status - efter Martin Kampmann og Nicolas Dalby.

I foreløbig fem kampe har han vundet de tre og tabt to.

Kampen mellem Nielsen og Madsen finder sted i K.B. Hallen 8. juni.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra såvel Patrick Nielsen som Damir Hadzovic, men de har ikke reageret på vores henvendelser.

