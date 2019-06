Patrick om Mark O.: Han er for arrogant

Skidtsnak er en integreret del af showet i den branche, men fem dag før MMA-kampen mellem Mark O. Madsen og Patrick Nielsen virker deres gensidige irritation temmelig ægte.

Den perfektionistiske bryder, der sammen med sin kone i bogstavelig forstand har satset hus og hjem på hans nye karriere, har således haft det mere end svært ved at se sin modstanders laissez faire-tilgang til optakten, hvor han blandt andet kom meget for sent til et dobbeltinterview på landsdækkende tv.

- Alt er gjort for Patrick op til denne kamp. Han skal bare træne og møde op, og jeg har virkelig været udfordret af hans slaskede attitude, siger Mark O. Madsen.

- Jeg har ikke noget personligt mod ham, men jeg vil gerne påtale, at det, han er kommet med til bordet, ikke har været særligt godt.

- Nu begynder kampvægten så også at være et tema, selv om den er forhandlet på plads fra start, men det kan koste ham dyrt, hvisler Madsen med adresse til, at der i aftalen er indbygget ’bøder’, der kan trækkes fra ved overskridelse af max-vægten på 75,5 kilo.

- Jeg skal ramme ham solidt, når han er på vej ind, erkender Patrick Nielsen. Foto: Jonas Olufson

Yderligere er der indlagt præstations-bonus’er i forhold til, hvor lang kampen bliver. Dømmes bokseren eksempelvis færdig før halvvej i de tre omgang a fem minutter, kan det koste den arrangerende modstander op mod en halv million kroner, erfarer Ekstra Bladet.

Dermed er odds sat i vejret og kampens forhånds-scenarie sat ekstra på spidsen.

- Jeg skal ramme ham solidt og stoppe ham stående. Og ja, der er en bonus, hvis jeg stopper ham, siger Patrick Nielsen, der vedkender sig rollen som underdog.

- Det handler også om, at jeg skal være lidt heldig. Han er bryder og har lavet det her et par år, mens jeg har haft to måneder til at forberede mig. Jeg skal holde øje med, når han kommer væltende frem, og så skal jeg slå til.

Han udtrykker respekt for Madsens kunnen og karriere, men:

- Jeg bryder mig ikke om ham som person. Han er sgu for arrogant til mig.

Det har næppe dæmpet Mark O. Madsens motivation, at hans modstander har taget så afslappet på at promovere kampen i medierne. Foto: Jonas Olufson

Omvendt skal den olympiske sølvvinder finde vej ind under modstanderens hook-lystne handsker.

- Jeg skal undgå at blive ramt, siger Mark O. Madsen.

- Om han er en god eller dårlig bokser, det vil jeg lade andre om at vurdere, men han slår med en vognstang. Det har jeg jo set. Og handskerne her er mindre end i boksning. Jeg skal holde afstand og tage ham ned, så vi er i min verden.

