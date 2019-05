Patrick sender journalist på hospitalet

SE PATRICK NIELSEN GIVE EN FORSMAG PÅ SINE EVNER I EN MMA-RING ØVERST

En hævet kind, flækket næse og en seriøs kæberasler var, hvad Ekstra Bladets reporter forlod Albertslund med.

Her testede han nemlig, hvad Patrick Nielsen er gjort af, inden den tidligere bokser 8. juni skal i buret mod den ubesejrede MMA-kæmper og tidligere OL-bryder, Mark O. Madsen.

Til trods for at Patrick Nielsen aldrig har vist, hvad han kan i oktagonen, hvor næsten alle kneb gælder, var han alligevel hurtig til at få uskadeliggjort Ekstra Bladets utrænede reporter.

'Få paraderne op, pas på dig selv og få ham ned', lød det opmuntrende fra en af trænerne i Mikenta Fight Center. Lige lidt hjalp det dog.

‘Efter at Patrick Nielsen lynhurtigt serverede fire næver i ansigtet, et guillotine-choke og et par vævre tale-downs, var ‘kampen' forbi, og journalisten måtte på skadestuen for at få næsen tjekket. Heldigvis var den ikke brækket.



I stedet var det storetåen, den var gal med. Her viste en røntgenundersøgelse brud på tåen efter et knap så velplaceret spark mod bokserens skinneben.

Patrick Nielsen håber at kunne holde sig på benene, når han skal i buret med Mark O. Madsen. Foto: Jonas Olufson

Patrick håner Mark O.

Underdog

Når kampen skal stå mod Mark O. Madsen, er Patrick Nielsen ifølge bookmakerne i en enorm underdog.

Således giver sejr til Mark O. blot 1,09 igen. Derfor har Nielsen tænkt sig af forberede sig ekstra godt.

- Min dagligdag er meget anderledes nu. I forhold til boksning er det hårdt på hver sin måde. Der er en helt anden form for fokus. I boksning fokuserer du kun på arme, og man slår kun fra hoften og op. Men her er der både spark, og man kommer ned på gulvet, mens man også bokser.

Patrick Nielsen føler sig allerede nu klar til kampen. Foto: Jonas Olufson

Patrick chokerer: 'En fucking dværg'

- På en eller anden måde synes jeg, man skal bruge hjernen meget mere. Jeg kan sagtens bokse en kamp på rygraden, hvis jeg har en dårlig dag.

Nu er der ikke så lang tid til kampen, hvordan synes du, det går med at bruge hjernen?

- Jeg føler mig godt med. Jeg er faktisk allerede klar nu.

Hvem tror du bliver den hårdeste modstander; Mark O. eller Rudy Markussen?

- Det må være min træner Mikkel Guldbæk. Jeg er aldrig blevet pryglet så meget før

Mikkel Guldbæk er Patrick Nielsens sparringspartnet. Han slår også hårdt. Foto: Jonas Olufson

Han holder dog fast i, at Rudy Markussen stadigvæk er den største kylling.

Olympian Fight Night finder sted 8. juni i K.B-Hallen. Den billigste billet koster 420 kroner, mens en ringside-billet kan erhverves for 2250 kroner.

Ellers kan kampen købes på pay-per-view via Viaplay.

Ekstra Bladets reporter er en af de eneste, der har været i kamp med både Patrick Nielsen og Mark O. Madsen. Du kan se, hvordan mødet med Mark O. gik her:

Journalistens kamp mod Mark O. Madsen var heller ikke yndigt. Video/redigering: Jonas Olufson/Martin Lorentsen.

