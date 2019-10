Ramt af trykken for brystet: - Kostede ekstremt meget

Mark ’The Olympian’ Madsens (9-0) debut og TKO-sejr over italienske Danilo Belluardo ved UFC’s historiske stævne på dansk grund i Royal Arena på bare ét minut og 12 sekunder var den hurtigste debutant-sejr i UFC i 2019.

Den første vigtige milepæl på den 35-årige falstrings kompromisløse vej mod toppen i verdens ultimativt største MMA-forbund. En rejse på bare lidt over halvandet år, der ifølge Mark O. Madsen bogstavelig talt har kostet blod, sved og tårer.

Hustruen, Maria, har sagt sit job op for at agere sin mand, Mark O. Madsens, manager, men samtidig også pr-ansvarlige og stævnearrangør. Selv har Mark O. bl.a. overnattet i en campingvogn i en forhave på Amager hos sin holdleder, Niels Caspersen, og senest ’camperet’ i Las Vegas milevidt fra hjemstavnen Nykøbing Falster, Maria og sine to børn.

- Det er tarveligt og unødvendigt!

Sat alt på spil

Familien Madsen har flere gange sat deres egen privatøkonomi på spil, når de selv har måttet arrangere deres egne MMA-stævner i bl.a. Nykøbing Falster og Frederikshavn – og selv f.eks. hængt omkring 200 stævneplakater op på Falster.

Målt på din rekordliste, har det jo været succesfuldt, men har det hele bare været lutter lagkage? Har I måttet presse jer selv mere, end hvad godt er?

- Det har virkelig været et projekt, hvor vi har måttet smøge ærmerne op. Det er vigtigt at fortælle, at for hvert et ja, vi har fået på den her rejse, har vi også været igennem mindst fem nej’er, siger Mark O. Madsen.

- I den her periode har jeg lavet tre ting på samme tid: Jeg har skullet være MMA-kæmper, samtidig med at vi har arrangeret stævner – medarrangør af fem ud af seks tv-transmitterede stævner – og bygget Olympian Gym i Maribo ved siden af. Det har bare krævet sindssygt meget arbejde.

Manglet tid med børnene

Har du presset dig selv ud over din grænse?

- 100 procent, lyder det prompte fra falstringen.

- Da vi var færdige med stævnet i Frederikshavn, som var en stor succes, hvor vi faktisk formåede at hente tæt på 1600 tilskuere – det var jo ikke på hjemmebane som i Nykøbing - havde der været stor vækst i tv-tallene, og både frederikshavnerne, sponsorerne og samarbejdspartnerne var glade. Men da vi selv endelig kom hjem ... tøver Mark O. Madsen, og fortæller så om dengang han og Maria i mangel på både overblik, overskud og energi var nær ved at dumpe deres store drøm i Guldborgsund.

- Når jeg skal lægge en masse energi i et projekt, er jeg nødt til at tage den energi og tid fra et andet sted. Jeg har ikke set så meget til mine børn, som jeg gerne ville. Det håber jeg, at jeg kommer til nu, hvor jeg slipper for selv at arrangere stævnerne.

- Både Maria og jeg er fra helt almindelige lønmodtagerfamilier. Min mor siger altid: 'Det vigtigste er, at du har et fast arbejde og noget at falde tilbage på.' Det, vi har lavet det sidste halvandet år, har været en diametral modsætning. Men vi har ikke haft nogen plan b. Kun plan a. Der har ikke været noget falde tilbage på - hvis vi faldt, så faldt vi fremad med næsten først, men så måtte vi bare rejse os op igen, slutter Mark O. Madsen. Foto: Aleksander Klug

Tog kæmpe risiko

- Det har kostet helt ekstremt meget på hjemmefronten. Jeg sidder oprigtig talt med en følelse af, at jeg er kommet for langt, jeg har investeret og ofret for meget til, at jeg kan give op nu. Når jeg går ind i et bur, har jeg det sådan: Andre siger ’Tab og vind …’, men jeg er fløjtende ligeglad. For mig handler det om at gå ind og præstere mit absolut bedste - jeg er kommet for langt til at give op!

- Vi har lagt alt, hvad vi havde, i det her projekt: Det gælder både Maria og jeg. Vi har været helt ude på kanten, hvor vi har haft stresssymptomer med trykken for brystet og søvnløse nætter.

- Vi har taget en økonomisk risiko igennem stævnerne - var der ikke dukket nogle tilskuere op, så havde vi stået med et underskud på 300-400.000. I KB Hallen (mod Patrick Nielsen, red.) var det helt ekstremt, der kunne det potentielt have været et underskud til op mod en million kroner? Det er en risiko, vi har påtaget os. Det skal man også bare huske, slutter han.

