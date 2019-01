Røver valgte det helt, helt forkerte offer

Skinnet kan bedrage.

En af den brasilianske millionby Rio de Janeiros mange kriminelle valgte den forkerte, da han lørdag aften forsøgte at stjæle en mobiltelefon.

'Ofret' var den billedskønne MMA-kæmper Polyana Viana, som i den grad tog ham under kærlig behandling, inden han blev overgivet til politiet.

Bedriften er blevet delt af UFC-præsident Dana White, som har kaldt det for en 'f... dårlig ide', da en røver lørdag aften hævdede, at han var bevæbnet med en pistol og ville have udleveret hendes mobiltelefon.

Den 26-årige Polyana Viana er professionel fighter, og det fik røveren at mærke.

Efterfølgende er han også blevet udstillet til spot og spe, fordi han valgte den forkerte.

Polyana Viana og den uheldige røver (Politifoto)

MMA-kæmperen, som hører hjemme i strawweight, under 53 kg, har genfortalt om det specielle stævnemøde til nyhedsmediet mmajunkie.com:

- Vi sad meget tæt på hinanden, da han sagde:

- Giv mig telefonen og prøv ikke at reagere, fordi jeg er bevæbnet.

- Så lagde han hånden over, hvad der skulle have været en pistol, men det virkede for 'blødt'.

- Samtidig var han virkelig tæt på mig, så jeg tænkte, at hvis det er en pistol, vil han ikke have tid til at trække den, så jeg sprang op og kastede to slag og et spark af sted.

- Bagefter fangede jeg ham i et greb, og derefter sad vi og ventede på politiet, har Polyana Viana berettet.

Grebet var et kvælningsgreb, som hun har fra brasiliansk jiu jitsu, og som hun med succes har brugt i Mixed Martial Arts.

Normalt deler Polyana Viana klø ud et andet sted på gaden (PR-foto)

