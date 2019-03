Rygter tager til: Kæmpe event på vej til Danmark

Lørdagens MMA-stævne, Cage Warriors 103, i K.B. Hallen skriver historie ved at være det største stævne af sin slags på dansk grund nogensinde.

Men det kan blive større endnu.

Ifølge svenske MMAnytt er det tæt på at blive en realitet, at UFC, verdens største MMA-liga, kommer til Danmark.

Under overskriften ’UFC Danmark ser endelig ud til at blive virkelighed’ skriver sitet en artikel baseret på unavngivne kilder i miljøet, at et stævne til oktober er under opsejling.

Det glæder selvsagt Mark O. Madsen, der i skrivende stund er det mest omtalte, danske MMA-navn – og hovednavnet på plakaten lørdag.

- Det vil jo være kæmpestort, hvis det er rigtigt. Det har jo været rygter i flere år, siger han til Ekstra Bladet og kalder timingen pudsig.

- Ja, det kommer her mindre end en uge før stævnet i K.B. Hallen. Det synes jeg er pudsigt, siger falstringen.

Ifølge MMAnytt var UFC tæt på en aftale om et stævne på dansk grund i 2017, men det blev i sidste øjeblik aflyst – og rykket til Sverige.

Ifølge rygterne er det Royal Arena på Amager, der skal danne rammen om stævnet til oktober. En præcis dato er ikke nævnt, og UFC har ikke kommenteret rygtet. Ekstra Bladet har desuden forsøgt at få en kommentar - fortsat uden held.

Pønser på seks stævner i Europa

I forvejen skal Stockholm huse et UFC-stævne til sommer.

Og selvom UFC er et amerikansk foretagende, er stævner på europæisk grund ingen nyhed. Nærmere tværtimod. Man pønser på i alt seks stævner i Europa i år alene.

- Det vil være den største blåstempling af dansk MMA, man kan forestille sig, siger Mark O. Madsen.

- UFC rejser jo rundt med stævner for fulde huse på grund af de gigantiske shows, de sætter op. Det vil være et noget anderledes tilbud til de danske fans, hvis det sker, siger OL-medaljevinderen fra Rio de Janeiro.

I 2019 er der allerede planlagt stævner i Prag, London, Skt. Petersborg og altså Stockholm. Udover København skulle et stævne i Skotland være på tegnebrættet. Heller ikke dette er bekræftet endnu.

Cage Warriors 103 i K.B. Hallen er udsolgt. Du kan følge stævnet på Viaplay lørdag aften. Her kan man se både Nicolas Dalby og Søren Bak i titelkampe, mens også Mark O. Madsen og Mads Burnell er på plakaten.

