Rygterne svirrer: Mark O. har hørt det

2022 blev året, hvor Danmarks bedste MMA-kæmper, Mark O. Madsen, tog et skridt op ad karrierestigen og valgte at flytte til USA sammen med familien.

Men der er langt fra Falster til Phoenix i delstaten Arizona, og det har da også kunnet mærkes som familie, siger han.

Sportsligt er det dog gået i den rigtige retning, omend det også blev året, hvor Mark O. Madsen led sit første nederlag i verdens største og mest prestigefulde MMA-liga, UFC.

- Jeg er taget herover for at vinde, og at indkassere et nederlag til Grant Dawson er en streg i regningen. Det var ikke et nederlag, jeg havde forventet, men sport er uforudsigelig, siger Mark O. Madsen til Ekstra Bladet.

Hårdt at vente

Nederlaget til Dawson i november er han kommet sig over. Nu handler det om at holde sig i form.

Det er dog ikke til at vide, hvornår Mark O. Madsen igen kommer i kamp. Eller mod hvem.

- Det er en stor udfordring, at jeg ikke ved, hvornår jeg skal kæmpe. Som OL-kæmper kendte jeg datoerne for mine kampe, så jeg kunne træne fokuseret op. Det er ikke muligt her, siger han.

Mark O. Madsen har vundet OL-medaljer i brydning. Nu er han flyttet til USA for at forfølge sin drøm i UFC. Her er han fotograferet i et træningscenter i Maribo. Foto: Aleksander Klug

Mark O. Madsens UFC-skæbne er nemlig lagt i Sean Shelbys hænder. Det er ham, der sammensætter UFC-kampprogrammet, men telefonen kan ringe hele tiden, så derfor er det med at holde sig i form.

- Det handler om at komme ind i et godt flow, hvor hverdagen fungerer. Grundformen skal være relativt høj hele tiden, specielt hvis ønsket er, at jeg skal tage kampe med short notice, siger Mark O. Madsen.

- Men jeg er 100 procent klar til at komme i kamp. Hvis de ringer og siger, at der er en kamp i marts, så tager jeg den.

Måske til marts

Når Mark O. Madsen nævner marts, er det ikke taget ud af det blå.

- Jeg har hørt en lille fugl synge om, at der kan blive sat en titelkamp op mellem Henry Cejudo og Aljamain Sterling til marts. Det ville være et godt fight card at komme med på. Men intet er bekræftet, siger Mark O. Madsen.

Mark O. Madsen gjorde debut i UFC i 2019, da han udraderede sin italienske modstander på et minut på hjemmebane i Royal Arena i København. Foto: Jens Hartmann/Ritzau Scanpix

Indtil da er det med at holde træningen ved lige, og forholdene i USA er bedre end i Danmark.

- Jeg er kommet i mere professionelle rammer. Jeg har nogle af verdens bedste trænere og sparringspartnere, så det er et kæmpe step op ad stigen at være flyttet herover, siger han.

- Jeg er taget herover med en mission om at blive så god som muligt. Jeg skal udvikle mit potentiale og se, hvor langt jeg kan drive det.

Hustruens sklerose

Privat er der dog udfordringer ved at forlade Danmark.

Selvom Mark O. Madsens børn er startet på en god amerikansk skole, og familien har fået et godt netværk, er der helt basale udfordringer ved det nye liv.

Hans hustru har sklerose, og familien kan mærke, at de ikke længere er omfattet af det danske sundhedssystem.

- Min hustru skal jo behandles, hun skal have sin medicin, og der er risiko for, at sygdommen angriber hende. Det har vi hele tiden hængende over hovedet, og det er en udfordring.

- Men vi tager det i stiv arm, og vi har det godt, lyder det fra Mark O. Madsen.