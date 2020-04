Sådan holder MMA-babe formen ved lige

Den unge Bellator-stjerne Valerie Loureda har ligesom resten af sportsverdenen begrænsede muligheder for at holde formen ved lige, men det lader hun sig ikke slå ud af

Coronaepidemien har med en lige højre leveret en brutal knockout til alt hvad der indebærer træning.

Det gælder også for MMA-sporten, der på trods af ihærdige forsøg fra UFC til sidst måtte lade overmagten afbryde alle fremtidige events.

Det skal dog ikke være nogen hindring for at holde formen ved lige.

Derfor må der tages anderledes metoder i brug i de her coronatider.

Valerie Loureda gemmer sig godt bag ved sin veninde, når de sammen er ude og se boksning. Sådan forholder hun sig dog ikke helt på Instagram. Foto: Johnny Nunez/Getty Images

Det viser den 21-årige Bellator-stjerne Valerie Loureda glædeligt frem på Instagram.

Her viser hun senest hvordan en omgang skyggeboksning også kan se ud i det her tider.

Valerie Loureda er aktiv MMA-kæmper for verdens næststørste promotion, Bellator.

Inden MMA-karrieren var Valerie Loureda aktiv i taekwondo-verdenen.

Valerie Loureda (højre red.) var senest i kamp tilbage i juni for Bellator. Her mødte hun Larkyn Dasch, som hun vandt over på point. Foto: Frank Franklin II/Ritzau Scanpix

Siden sit skifte til MMA har hun kæmpet to kampe i 2019.

Begge kampe har hun vundet komfortabelt. Den ene på knockout og den anden med enige dommerstemmer.

Derfor holder hun formen ved lige, så hun igen er klar til at kæmpe, når det igen bliver muligt at at slå løs på modstanderne i oktagonen.

Det er endnu uvist, hvornår det kan lade sig gøre.

