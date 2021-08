Sender rørende hilsen til konen efter sejr

SE TV-KLIPPET: Den danske MMA-kæmper Mark O. Madsen dedikerede nattens sejr i UFC-ringen til sin kone Maria, der for et år siden blev diagnosticeret med sclerose

Natten til søndag fortsatte Mark O. Madsen sejrsstimen i UFC, da danskeren vandt efter split decision over legenden Clay Guida ved et stævne i Las Vegas. Dermed er 36-årige Mark O. Madsen stadig ubesejret i den ottekantede MMA-ring med i alt 11 sejre.

Efter sejren blev den tidligere OL-sølvvinder interviewet i ringen. Her sendte Mark O. Madsen en rørende hilsen til sin kone, Maria, på dansk.

- Skat, vi gjorde det. Alt kan lade sig gøre. Vores drømme lever.

Se den rørende hilsen i tv-klippet over artiklen

Mark O. Madsen har sammen med sin familie været igennem en hård periode det seneste år. For et lille års tiden blev Mark O. Madsens kone, Maria, diagnosticeret med sclerose. Derudover blev familien også genhuset, efter at deres hjem i Nykøbing Falster blev ramt af skimmelsvamp.

Det har været et hårdt år for Mark O. Madsens kone, Maria - her ses hun til kampen mod Patrick Nielsen i 2019. Foto: Tariq Mikkel Khan

Derfor blev MMA-karrieren også lagt til en side for en stund for at fokusere på familien, men siden har parret kæmpet for at vise, at sygdommen ikke skulle definere deres liv.

- Det her var for min kone. Jeg er så stolt af at kunne bringe denne sejr hjem. Det her betyder mere for mig, inden da jeg var til OL. Dette er det største comeback i min sportskarriere, lød det på engelsk.

Artiklen fortsætter under billederne

Mark O. Madsen med sin kone Maria O. Madsen tilbage i 2019. Foto: Tariq Mikkel Khan

Mark O. Madsen er ved at opbygge sig en flot karriere i MMA. Her ses danskeren efter sejr i Royal Arena i København i det første UFC-stævne på dansk grund. Arkivfoto. Jens Hartmann Schmidt/Ritzau Scanpix

Efter kampen pegede Mark O. Madsen også på, hvem han gerne vil møde næste gang i UFC-ringen.

- Der er en fyr derude, der siger, at han er den bedste bryder i vægtklassen. Gregor Gillespie, jeg kommer efter dig, sagde den ubesejrede dansker fuld af selvtillid efter kampen.

Gregor Gillespie er rangeret som nummer ti i letvægtsklassen i UFC. Amerikaneren har gennem karrieren vundet 14 kampe og kun haft et enkelt nederlag.

Se afgørelsen fra Mark O. Madsens sejr i nat i Las Vegas: