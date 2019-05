Sjældne billeder offentliggjort af Patrick Nielsen

Han har fem uger. Så skal han stå i oktagonen i K.B. Hallen overfor Mark O. Madsen i den nok mest hypede MMA-kamp på dansk grund nogensinde.

Og Patrick Nielsen er ikke favorit. Han er så pokkers langt fra favoritværdigheden, som det næsten er menneskeligt muligt. Danske Spil giver eksempelvis pengene 7,5 gange igen, hvis han vinder, mens Mark O. Madsen-sejr blot giver 1,05.

Nogle kritikere mener, at det bare er et spørgsmål om tid, før Madsen får klemt luften ud af Patrick Nielsen - og at boksningen ikke vil være til den store gavn.

Andre hylder bokseren for at have mandsmod til at kaste sig over et nyt projekt.

- Jeg vil gerne vise folk, at det her ikke bare handler om at gå ind og slås. Mange tror, det er så nemt. At det er en leg for mig. Jeg vil gerne vise, at det kræver utrolig meget tid og træning - og hvor hårdt det er.

'Jeg er klar på alt'

- Hvor hårdt er det, Patrick?

- Det er virkelig hårdt. Det er boksning nu også, men her er der en masse ting, man skal være opmærksom på. Men jeg synes, det fungerer pissegodt.

- Men hvor meget træner du egentlig? Det er jo ikke alverden med tid, du har at gøre godt med...

- Det er seks-syv dage om ugen. Og minimum to pas om dagen.

- Minimum?

- Ja, der er dage med tre også.

- Der er mange derude, der har været efter dig, som ikke tror på dig, og som har udtalt sig negativt om dig. Føler du, at du skal ud og bevise noget overfor dem?

- Slet ikke. Jeg har ikke noget, jeg skal bevise. Jeg skal vise dem, at jeg har nosser. Det er mig, der tager skridtet over i en anden verden. Jeg frygter ingen. Og jeg er klar på alt.

'Jeg elsker at slås'

- Men du har da travlt. Har du ikke?

- Det føler jeg sådan set ikke. Jeg elsker at slås, og jeg har det på rygradden. Jeg føler, jeg er der nu, hvor jeg skal være. Så kan jeg perfektionere det de næste fem uger.

- Ville du kunne gå i oktagonen nu, som du har det?

- Det vil jeg mene.

Det får han dog ikke lov til. Patrick Nielsen bliver nødt til at vente til 8. juni. Det skulle efter sigende fortsat være muligt at købe billetter til kampen hos billetlugen.dk - ellers kan kampen købes som Pay Per View hos Viasat.

Foto: Anthon Unger

