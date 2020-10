Skal have ny kontrakt: Har kniven for struben

Den danske UFC-kæmper Mark O. Madsen tager til Las Vegas for at få en ny kamp, der skal sikre fremtiden i sporten

Mark O. Madsen vil have ny kamp i UFC.

Derfor tager han søndag til Las Vegas for aktivt at sikre, at han får en kamp på palds. Det er dog ikke kun for at få styr på papirarbejdet, han tager afsted.

- Jeg har mit management-hold og mit MMA-hold, Dominance MMA, derovre, så jeg har også mulighed for at få noget rigtig god træning, mens jeg er der, fortæller kæmperen til SpilXperten.

Modsat de andre gange Mark O. Madsen har været i USA i UFC-sammenhæng, har han denne gang i en rejsemakker i den tyske kæmper Nasrat Haqparast, der kan være med til at sikre, at han får den rigtige sparring.

Den næste kamp for Mark O. Madsen bliver afgørende for hans fremtid i UFC. Derfor er det vigtigt for ham, at det er den rigtige kamp, hvor han kan bevise sine evner.

- Jeg er kommet så langt inden for den her sport, at jeg ved, at jeg bliver nødt til at gøre noget proaktivt for at skabe mulighederne, og det gør jeg ved at booke en billet til Las Vegas og opsøge de muligheder, som forhåbentlig opstår.

Artiklen fortsætter under billedet:

Mark O. Madsen vandt sin seneste kamp i UFC, men ikke uden skavanker. Danskeren fik et dobbelt kæbebrud i 2. runde. Foto: Anthon Unger

- Der er kontraktforhandlinger efter næste kamp. Det vil sige, at min nuværende kontrakt skal genforhandles, så kampen bliver afgørende for min videre karriere i UFC. Det er med kniven for struben, og det er jo, som jeg godt kan lide det. Jeg fornemmer, de kan godt lide mig og den brydebaggrund, jeg har.

Selvom han indrømmer, at han har nogle modstandere, han gerne vil møde, så tør han ikke at sige, hvem det bliver. Han forestiller sig dog, at det bliver en god modstander, fordi kampen har så stor betydning for hans videre karriere i UFC.

- Hvis jeg kunne få Patrick Nielsen igen, så ville jeg gerne det, men dem hænger der ikke mange af på træerne - slet ikke i UFC, siger den tidligere bryder med et smil.

Der er dog nogle forskellige typer kæmpere, som den 36-årige Mark O. Madsen gerne vil møde.

- En god MMA-bryder kunne være interessant. Jeg har mine credentials fra olympisk brydning, men MMA-brydning er noget andet. Den der bliver fundet interessant til min videre færd, er den jeg tager.

Mark O. Madsen har kæmpet to kampe i Ultimate Fighting Championship, hvor han har trukket sig sejrrigt ud af begge opgør.

Udover at kæmpe i oktagonen skal Mark O. Madsen fremover også være MMA-ekspert for SpilXperten, hvor han skal være med til at sætte yderligere fokus på kampsporten.

Der to andre danskere, der kæmper i UFC. Det er Damir Hadzovic og Nicolas Dalby. Sidstnævnte har netop annonceret, at han skal i oktagonen igen 21. november til UFC 225-stævnet i Las Vegas via et Instagram-opslag. Modstanderen er endnu ikke offentliggjort.

Mark O. scorer nyt job

Kæmpe drama - på hospitalet efter sejr

Dansker erkender: Det kan være slut