Skandale-scener: - Kan ikke blive mere ulovligt

Russisk UFC-fighter gav amerikaner et knæ i hovedet på et tidspunkt, hvor det var strengt ulovligt, og så skiftede en UFC-titelkamp for første gang nogensinde sejrherre via diskvalifikation

MMA-sporten er umiddelbart den kampsport, hvor alt er tilladt, men da årets hidtil største UFC-galla blev afholdt i Las Vegas i weekenden, blev der alligevel gået over stregen.

- Det kan ikke blive mere ulovligt end det her. Det knæ var crazy. Simpelthen klart ulovligt, lød det fra UFC-kommentator Joe Rogan.

Episoden skete da russiske Petr Yan gik til angreb på amerikanske Aljamain Sterling i titelkampen i bantamvægt ved UFC 259.

Sterling havde i fjerde runde sat sig på jorden med det ene knæ i måtten, og når en kæmper gør sådan, så betyder det, at det ikke er tilladt at hverken bruge knæet eller sparke i hovedet.

Det var russeren ligeglad med, og han fyrede knæet direkte i hovedet på Sterling, der faldt til jorden og lå groggy i flere minutter, inden dommer Mark Smith afbrød kampen og diskvalificerede Petr Yan.

Her ligger Sterling på gulvet efter knæet i hovedet, der var så grimt og ulovligt, at det ikke bliver vist i højdepunkterne fra officiel side...



Det var ikke den måde, Sterling ville vinde på...



Sterling kastede efterfølgende også bare bæltet i gulvet, selvom han havde vundet.

- Jeg har arbejdet så hårdt, og så gik kampen sådan. Det var ikke måden, jeg ville vinde på, siger Sterling.

Efterfølgende har mange fans talt om, at Aljamin Sterling blot fakede at være hårdt ramt af sparket. Men Petr Yan er efterfølgende selv krøbet til korset.

- Jeg undskylder og ønsker, at Sterling hurtigt kommer sig. Det var ikke min mening at gøre noget ulovligt. Jeg lavede en stor fejl og betalte for det, lyder det fra Yan.

Russeren var ellers foran på to af tre scorekort, da dumheden indtraf, og ifølge UFC-statistikker, så er det første gang nogensinde, at en titelkamp skifter vinder via en diskvalifikation.

Ifølge den helt store verdensstjerne, Khabib Nurmagomedov, så ligger en del af skylden også hos Petr Yans ringhjørne, for Khabib sad tæt på og hørte russeren spørge, om han måtte angribe, og det fik han ja til.

