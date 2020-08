Skifter karriere: - Jeg er mere end et smukt ansigt

Den 26-årige amerikanske MMA-kæmper Paige VanZant er færdig i sporten efter fire nederlag i de sidste seks kampe i UFC.

Nu skifter hun karrierespor over til det såkaldte Bare Knuckle Fighting Championship, der er en boksedisciplin, hvor man bokser med bare næver, og her er hun lovet 6,4 millioner kroner for fire kampe.

- Jeg føler, at jeg i MMA stadig bare bliver betragtet som 'det smukke ansigt', og det her er en måde at bevise over for folk, at det ikke er sådan, jeg ser mig selv, siger VanZant til ESPN.

- Lige nu er mit fokus på boksning, men inden for få kan jeg gå tilbage til MMA, eller jeg kan lave så meget inden for knuckle boxing, at jeg ikke ønsker at lave andet, siger VanZant.

Paige VanZant i kamp i UFC. Foto: Corbis via Getty Images/Ramsey Cardy

Foto: Paige VanZant uden for sporten. Foto: PRIVATFOTO

Bare knuckle Boxing så dagens lys tilbage i 1889, men har siden været gemt væk i adskillige år. I 2018 opstod BKFC så, og der har været afholdt 10 stævner frem til februar 2020.

Udover VanZant har UFC-navne som Artem Lobov og Jason Knight også taget turen fra MMA til boksning med de bare næver.

Det er endnu uvist, hvornår VanZant skal i kamp første gang, men der arbejdes på en rematch med Bec Rawlings, som VanZant slog i UFC.

Paige VanZant har tidligere slået sit navn fast som model i Sports Illustrated præcis som Caroline Wozniacki har gjort det, og så har VanZant også været med i det amerikanske 'Vild med dans'.

