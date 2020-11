Skuffet dansk stjerne: - Etisk ulækkert

Det er snart gået fire måneder siden kapitulationen i Abu Dhabi, og Nicolas Dalby havde egentlig lagt kampen bag sig.

I forvejen har han rigeligt at gøre med at fokusere på den kommende UFC-dyst mod Daniel Rodriguez. Den 36-årige dansker er for længst landet i Las Vegas, hvor fighten skal finde sted på lørdag.

Alligevel tager han sig tid til at kigge i bakspejlet og kommentere de nye oplysninger, der sætter hans kamp mod Jesse Ronson ved Fight Island-arrangementet tilbage i juli i et helt nyt lys.

Modstander knaldet for doping Nicolas Dalbys nederlag til Jesse Ronson 25. juli 2020 er annulleret, skriver ESPN torsdag. Canadieren er onsdag idømt en 20 måneder lang karantæne som følge af en positiv dopingtest, der viste spor af det forbudte stof methandienon. Det meddelte det amerikanske antidopingagentur, USADA Prøven blev foretaget fire dage før kampen med Dalby, og dermed får forseelsen konsekvenser for det møde. Kampen mellem de to er i stedet blevet omstødt til en 'no contest', hvilket efterlader mødet uden vinder og taber

Den nye afgørelse pynter selvsagt på Dalbys rekordliste, men ikke på sporten. Danskeren ærgrer sig således over den triste dokumentation, der er kommet frem. Det slår han fast over telefonen fra USA.

- Det er aldrig i orden at træde uden for spillereglerne i nogen sport, siger Dalby til Ekstra Bladet.

Nicolas Dalby forbereder sig lige nu på sin næste kamp, der finder sted lørdag i Las Vegas. Foto: Jonas Olufson

Ikke i orden

Han sætter selvfølgelig pris på, at nederlaget er slettet fra statistikken, men det er mere frustrationen over modstanderens ageren, der trænger igennem.

- Selvfølgelig er jeg skuffet. Jeg synes aldrig, det er okay at benytte præstationsfremmende stoffer. Men især i kampsport er der noget etisk ulækkert over det.

- Det er heller ikke i orden at snyde i cykling, men hvad er det værste for taberen her? En dårligere placering. I kampsport har du potentielt set modstanderens helbred i dine hænder. Ved snyd kan du ende med at påføre en modstander midlertidige eller varige men, fortæller MMA-kæmperen.

Hans kamprekord lyder nu på 18 sejre, en uafgjort og tre nederlag, mens to kampe er endt som 'no contest'.

På Facebook har Jesse Ronson slået fast, at han ikke bevidst har forsøgt at bryde reglerne.

- Alle, der virkelig kender mig, ved, at jeg aldrig kunne finde på at tage sådan noget. UFC er mit drømmejob og mål, og jeg har ofret så meget af min tid og mit liv for at komme hertil, skriver Ronson.

Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Ritzau Scanpix

Bedste udgave af sig selv

Las Vegas er bygget på et fundament af oplevelsesindustrien, men i øjeblikket er byen som resten af verden hårdt ramt af restriktioner.

Normalt har casino-metropolen for vane at tiltrække et stort publikum til kampsport, men lige for tiden er der hverken gevinst for huset eller de besøgende på den konto.

Nicolas Dalbys kamp mod Daniel Rodriguez er ingen undtagelse. Den er henvist til en lille hal, og der er lukket for tilskuere.

Ikke desto mindre er der tale om en kæmpe dyst, som kan få stor betydning for danskerens videre færd i MMA-sporten.

- Den næste kamp er altid den vigtigste. Det er jo det, der afgør hvilken retning, min karriere umiddelbart går i. Jeg vil gerne sætte mit aftryk på sporten. Det, der skete i den sidste kamp, var pisse irriterende, og det vil jeg gerne rette op på, siger Dalby.

Han forventer, at sin 33-årige modstander vil forsøge at få kampen til at minde mere om et råt slagsmål frem for en teknisk duel. Men den opskrift er Dalby også klar på.

- Jeg synes, at jeg har bedre værktøjer på alle områder. Hvis jeg kæmper min kamp på den måde, jeg vil, kommer jeg til at vinde.

- Jeg glæder mig til at træde ind i buret og være den bedste udgave af mig selv, lyder det.

