Smadrer 'rotten' i årets kamp: - Jeg skærer hovedet af ham

To af verdens absolut bedste MMA-fightere skal dyste i en VM-kamp, der kan gå over i historien som den største og bedste nogensinde. Men mødet mellem Khabib Nurmagomedov og Conor McGregor handler om mere end bare sport og titler. Det handler også om ære

LAS VEGAS (Ekstra Bladet): Khabib Nurmagomedov og Conor McGregor er i disse dage synonyme med den amerikanske spilleby Las Vegas. Få amerikanere i McCarran-lufthavnen og på den famøse hovedgade The Strip er i tvivl om, hvad der skal ske natten til i morgen søndag, når en af årets største sportsbegivenheder finder sted.

Ja, selv grænsepolitiet i lufthavnen spørger Ekstra Bladets udsendte, om han skal dække megakampen, da jeg i forbindelse med et ekstra sikkerhedstjek præsenterer mig som journalist. Herefter følger betjenten hurtigt op med et andet, mere presserende spørgsmål: ’Har du en ekstra billet til kampen?’

Conor McGregor var som altid højtråbende til pressekonferencen. Foto: Seth Wenig/AP.

Storkampen, som finder sted i den nybyggede T-Mobile Arena med plads til omkring 20.000 tilskuere, er nemlig udsolgt. Det skete på rekordtid og med en billetindtjening på ikke mindre end 110 millioner kroner. Dertil forventes yderligere 800 millioner kroner at komme fra de såkaldte pay per view-indtægter.

Der er derfor ingen tvivl om, at VM-braget mellem den ubesejrede russer Khabib Nurmagomedov og den irske superstjerne Conor McGregor er den største nogensinde i hybrid-kampsporten Mixed Martial Arts (MMA), hvor man må blande forskellige kampstilarter som for eksempel boksning, brydning og jiu-jitsu.

Kampens enorme karakter ses også tydeligt i bybilledet med gigantiske reklameskilte på hoteller og spillekasinoer. Butikker, der sælger fighternes trøjer, hvor der ligesom fodbold står skrevet ’Nurmagomedov’ eller ’McGregor’ på ryggen. Og cafeer og barer, som viser gentagne højdepunkter af deres mange sejre.

Fakta om kampen Hvad: Den største MMA kamp nogensinde (Mixed Martial Arts). Hvem: Conor McGregor (Irland) vs. Khabib Nurmagomedov (Rusland). Hvornår: Lørdag d. 6. oktober (dansk tid: natten til søndag i de tidlige morgentimer). Hvor: T-Mobile Arena i Las Vegas. Hvor kan man se kampen: Kampen kan ses på Viaplay.

To af verdens bedste fightere mødes i nat på den allerstørste scene og skal dyste om VM-titlen i letvægt, hvor Khabib i øjeblikket har bæltet. Kampen finder sted i den største og mest prestigefyldte MMA-organisation Ultimate Fighting Championship (UFC), som er for kampsport, hvad Champions League er for fodbold.

Men opgøret mellem Nurmagomedov og McGregor handler om mere end bare sport, titler og penge. Det handler også om ære. Både i forhold til deres respektive lande, men i særdeleshed også i forhold til deres familier, venner og holdkammerater, som har været indblandet i optakten i større eller mindre grad. Det onde blod var også tydeligt ved fighternes træningssession for medierne onsdag.

– Hvor er det irske sprog? Har I ændret jer? Har I tilsluttet jer England? Giv mig et svar. Det er meget interessant. Conor McGregor taler om det irske folk. Men hans bedstefar samarbejdede med englænderne og dræbte sit eget folk. Og nu støtter I ham? råber Khabib Nurmagomedov ned mod de irske fans, der forsøger at overdøve ham med buh-råb og fuck-fingre.

Interaktivt element

Interaktivt element

Din far er en kujon

Konflikten mellem Conor McGregor og Khabib Nurmagomedov startede for alvor i april i New York. Her blev Conor McGregor anholdt og sigtet for vold og hærværk, efter han kastede en sækkevogn gennem en busrude og sårede to fightere, der blev ramt af flyvende glas.

Intentionen var at ramme Khabib, som få dage forinden havde en konfrontation med hans gode ven og holdkammerat Artem Lobov. Lige siden har bølgerne gået højt, og McGregor er gået så langt som at kalde Khabibs far som en kujon.

– Jeg kommer til at skære hovedet over på ham (Khabib). Tro mig. Han er for nem at ramme. Han er for forudsigelig. Han er for stilstående. Jeg kommer til at slå ham koldt ud. Lad os sende den stinkende dagestanske rotte hjem til bjergene, råber McGregor og slipper mikrofon i samme øjeblik for så at gå ud af arenaen.

Artiklen fortsætter under billederne

Khabib Nurmagomedov var, i modsætning til McGregor, meget afslappet under pressekonferencen. Foto: John Locher/AP.

Fie Laursen vil dyrke MMA...



Se også: Real Madrid lokker UFC-stjernen

Se også: Se det brutale knockout: - Jeg har chokeret verden



Vred og følelsesladet

Dagen efter står hundredvis af fans i kø ved Park Theatre i Las Vegas, hvor Khabib Nurmagomedov og Conor McGregor skal afholde et sidste pressemøde inden kampen på lørdag. Nogle fans venter stille, mens andre hopper og synger Olé Olé Olé-slagsangen som en slags hyldest til McGregor.

Der er ikke nogen tvivl om, hvem fanfavoritten er i Las Vegas.

Men kort inde i pressemødet viser en ny konflikt sit ansigt. Conor McGregor er som sædvanlig ikke mødt til tiden, og det falder ikke i god jord hos UFC-mesteren Khabib Nurmagomedov, som insisterer på at starte til tiden og ikke vente på den irske superstjerne.

– Jeg har et skema. Pressemødet starter klokken 15.00. Jeg skal få styr på vægten og tænke på mig selv. Hvorfor skal jeg tænke på, om han kommer eller ikke. Jeg er lidt vred og følelsesladet. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke var, siger Khabib og udvandrer kort tid efter fra pressemødet.

Han er skrækslagen

Ti minutter senere dukker Conor McGregor op med sixpence-hat, hvid undertrøje, joggingbukser og en guldkæde om halsen. Han beder folk om at slappe af og bebrejder igen trafikken som årsag til, at han atter kommer for sent til et pressemøde.

– Det er et tegn. Han vil ikke være i nærheden af mig. Han vil ikke være i nærheden af jer. Han er skrækslagen. Han sagde ingenting (sidste gang ved pressemødet) i New York. Men han har garanteret lukket lort ud, mens jeg ikke var her, siger McGregor til publikums store begejstring.

Nu er det til gengæld slut med trashtalk.

Nu skal Khabib Nurmagomedov og Conor McGregor stå over for hinanden i det ottekantede bur og afgøre en gang for alle, hvem der er den bedste fighter på kloden.

Fem facts Conor McGregor gør comeback efter to års pause fra MMA. Khabib Nurmagomedov er ubesejret i karrierens 26 kampe. Conor McGregor blev den første dobbelte UFC-mester. Khabib Nurmagomedov vandt McGregors titel, da han blev frataget den. Begge fightere er 30 år gammel.

Historiens største kamp: Scor kassen, hvis det utænkelige sker

Se også: Farcen er total før McGregors storkamp: - Ved ikke hvor det lille fjols er

Se også: Verdensstjernen forsvandt: - Jeg har grædt i to år

Se også: UFC-stjerne gruppevoldtaget: - Jeg bad til, at det snart var slut

SE KAMPEN PÅ VIAPLAY I NAT