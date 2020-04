Sort uheld for Mark O. Madsen

Den tidligere OL-sølvvinder i brydning, Mark O. Madsen, skal igen under kniven på den 5. maj.

Det var den nedslående besked, han måtte gå hjem med fra lægerne fredag eftermiddag, da han var på Rigshospitalet for at få tjekket sin kæbe, som han brækkede to steder under et UFC-stævne 8. marts.

Det har han fortalt til TV 2 SPORT.

- Det er en nedslående nyhed. Der er gået infektion i de skinner, der blev sat ind under den første operation. Det er virkelig uheldigt, men det er en del af rejsen, så det må jeg tage med, fortæller Mark O. Madsen til tv2.

MMA-kæmperen havde ellers håbet på, at han kunne tage hjem med gode nyheder, så træningen i buret igen kunne genoptages på 100 procent.

Den brækkede kæbe tog Mark O. Madsen med hjem efter et brutalt møde med Austin Hubbards knæ i oktagonen under UFC 248.

Et opgør, danskeren vandt efter tre runder med dommerstemmerne 2-1.

Mark O. Madsen på Rigshospitalet efter sin første operation. Udover de to plastre og lidt knubs, virkede danskeren til at være i strålende humør efter sin mma-karrieres største sejr. Foto: Anthon Unger

Mark O. Madsen fortalte til Ekstra Bladet efter operationen i midten af marts, at det var karrierens hårdeste modstander, han lige havde besejret.

Det på trods af, at han ikke havde optimale forberedelser til kampen, da han døjede med en stafylokok infektion.

Uheldene ser ikke ud til at skåne den hårdføre dansker.

Operationen, Mark O. Madsen har gennemgået, plejer nemlig ikke at føre til videre komplikationer.

Kun i 5 procent af tilfældene, ender der med at gå infektion i, viser statistik på området.

Den 35-årige dansker var efter sin operation sidste måned opsat på at komme igang igen.

- Jeg regner med, at jeg er klar på torsdag. Der skal jeg da ned og cykle lidt. Selvfølgelig har jeg en kæbe, der er gået i stykker, men jeg skal jo holde alt andet ved lige, fortalte Mark O. Madsen til Ekstra Bladet efter sin første operation.

Han gjorde det da også klart, at han håbede på at komme tilbage i buret så hurtigt som muligt.

Det er nu blevet yderligere udskudt med den nye operation 5. maj.

Mark O. Madsen har kæmpet 10 kampe i sin professionelle MMA-karriere og vundet alle sammen.

To af dem har været i UFC-regi.

- Jeg gør ikke det her for berømmelse, eller som jeg havde sagt i gamle dage, for damerne. Det er min familie, jeg kæmper for. Jeg tror på, at når man har en sag som mig, der kæmper for min familie, så er det slet ikke en mulighed at give op, fortalte Mark O. Madsen til Ekstra Bladet tilbage i marts. Foto: Anthon Unger

