Stak sine søstre med kniv

Natten til fredag slog det klik for den amerikanske UFC-fighter Irwin Rivera, der nu er anklaget for dobbelt mordforsøg

Hvad skete der lige der ...

Sådan må både den mexicanske UFC-fighter Irwin Rivera og hans to søstre tænke.

For torsdag aften krakelerede familieidylen pludseligt.

Ifølge Boynton Beach Police Department i Florida stak Irwin Rivera sine to sovende søstre med en kniv. De boede begge hos ham.

De skreg om hjælp, og naboerne i Boynton Beach nord for Florida fortæller, at de hørte spetakel, hvorefter et af ofrene råbte: 'Han prøver at dræbe mig. Hjælp min søster.'

Da naboerne nærmede sig huset, så de Rivera stod ude på gaden. Han råbte: 'Luk dørene. Alt er i orden' - men da han så naboerne ringe til politiet, tog han benene på nakken.

På gaden foran huset fandt politiet den yngste af søstrene med stiksår, mens den ældste søster var i huset. Hun havde sår i ansigtet og på ryg og arme. Lidt senere blev Irwin Rivera fundet og anholdt.

- Jeg har dræbt mine søstre, sagde han til de betjente, der pågreb ham, og senere gentog han det udsagn på politistationen, hvor han tilføjede, at han brugte en knokniv, og at det var højere magter, der beordrede ham til det.

Poltiets billede af 31-årige Irwin Rivera. Foto: AP/Ritzau Scanpix

Han er nu anklaget for dobbelt mordforsøg, og det er ikke muligt for ham at blive løsladt mod kaution. Søstrene er indlagt på hospitalet.

UFC har taget afstand fra hændelsen.

- Vi har modtaget oplysninger om, at årsagen er psykiske problemer. Nu samler vi alle oplysninger og afventer rettens afgørelse.

Irwin Rivera er også udelukket for UFC-kampe.

Han var sidste gang i ringen i september, hvor han tabte på point til Andre Ewell.

