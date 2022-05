Stjerne kørt ned: Blødte i 45 minutter

Lerone Murphy var efter eget udsagn ved at forbløde, efter at han på cykel var blevet kørt ned af en bil og fik et slemt sår i hovedet

Den britiske UFC-stjerne Lerone Murphy har efter eget udsagn set døden i øjnene.

Det beretter han i hvert fald fra en hospitalsseng, hvor han i et opslag på Instagram fortæller om, hvordan han er blevet kørt ned af en bil - ledsaget af en selfie, hvor han bærer en blodig bandage om hovedet:

'For helvede, heldet er ikke med mig. Endnu en nærdødsoplevelse'.

'I går, da jeg var ude at cykle, svingede en modkørende bil pludselig til højre uden at kigge på mig, og vi stødte sammen. Det resulterede i et slemt sår i hovedet.'

'Det tog ambulancen 45 minutter at ankomme, hvilket nær havde resulteret i, at jeg forblødte.'

'Men jeg er her endnu - helt klart med et større formål,' skriver Lerone Murphy.

At Murphy til sidst i opslaget bliver næsten religiøst skyldes, at han for nogle år siden snød døden, hvilket har givet ham tilnavnet 'Miracle'.

Den 30-årige fjervægter blev i 2013 skudt, da han forlod en frisørsalon - men på mirakuløs vis overlevede han at få tre kugler i hovedet.

Den ubesejrede brite skulle have været i ringen i marts mod Nate Landwehr, men trak sig i sidste øjeblik til det, der skulle have været hans femte kamp i UFC-regi.

Her er han - i lighed med hans karriere i sin helhed - ubesejret med tre sejre og en uafgjort.

Med ulykken er Murphys tilbagevenden til oktagonen formentlig ikke nært forestående. Han så ellers godt ud, da han i sin seneste kamp sidst i oktober brutalt knockoutede Makwan Amirkhani med et knæ til hovedet.

