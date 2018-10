Stjernen chokerer med voldsom trussel: - I kan beholde mine penge

Det er snart en uge siden, at Khabib Nurmagomedov brød ud af buret, og helvede brød løs i Las Vegas.

Russeren havde lige sikret sig letvægter-titlen i UFC efter at have knust Conor McGregor, men triumfen endte i en regulær skandale.

Nurmagomedov hoppede ud blandt tilskuerne og gik til angreb på Dillon Danis, som er McGregors nære ven.

Tilråb, der angiveligt omhandlede russerens religion og familie, havde sendt UFC-mesteren op i det røde felt, og nu var der ingen vej tilbage.

Det var der heller ikke for McGregor inde i buret. Han blev pludselig overfaldet af flere folk, som hoppede over hegnet og ind til den slagne irer.

Blandt de ubudne gæster var Nurmagomedovs tætte ven, Zubaira Tukhugov, der slog på McGregor, inden politi og sikkerhedsvagter fik bremset urolighederne.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: John Locher/AP

Fem dage senere har stormen imidlertid ikke lagt sig endnu.

Nurmagomedovs pengepræmie holdes stadig tilbage. og han risikerer omvendt at få en kæmpe bødestraf for hændelsen, ligesom en karantæne og fratagelse af titlen kan ende som den endelige konsekvens.

Ifølge hovedpersonen er de ting dog underordnet. Men vælger UFC at udelukke Nurmagomedovs nære ven Tukhugov, er det en helt anden sag.

Det fortæller Nurmagomedov i en længere erklæring på sin instagram-profil, hvor han lancerer et voldsomt verbalt angreb på UFC.

- Hvorfor skal mit hold straffes, når begge hold var i kamp? Hvis I mener, at jeg startede det, så er jeg uenig. Jeg afsluttede, hvad de havde påbegyndt. I så fald straf mig. Zubaira Tukhugov har intet med det at gøre.

- Hvis I troede, at jeg ville holde mund, tog I fejl. I annullerede Zubairas kamp og ønsker at smide ham ud, bare fordi han ramte Conor. Men glem ikke, at det var Conor, som ramte en af mine ’brødre’ først. Bare se videoen, skriver Nurmagomedov.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: John Locher/AP

- Såfremt I vælger at smide ham ud, skal I være klar over, at I også mister mig. Vi lader aldrig vores brødre i stikken i Rusland, og jeg vil gå til verdens ende for min bror.

- Hvis I stadig beslutter at fyre ham, så glem ikke at sende mig min egen ødelagte kontrakt. Ellers river jeg den selv i stykker.

- Og en sidste ting. I kan beholde mine penge, som I holder tilbage. I har ganske travlt med det. Jeg håber ikke, at I får dem galt i halsen. Vi har forsvaret vores ære, og det er den vigtigste ting. Vi har i sinde at gå hele vejen, er beskeden fra Nurmagomedov.

Hans modstander i skandale-braget er så fysisk medtaget af nederlaget, at han har fået en medicinsk suspendering,

Det betyder, at Conor McGregor skal holde sig væk fra buret fem til 6. november. Ireren må end ikke må træne med kontakt før 28. oktober.

Se også: Skandaløse tæsk i buret: Nu får det konsekvenser

Se også: Dansk OL-helt rystet efter skandale: - Det må bare ikke ske

Se også: Absurd løn i buret: Tjener svimlende beløb på megakamp

Superligaen indefra: AGF-scoop tager kæmpe løndyk

Watt er hård: Skidt karakter til Kevin