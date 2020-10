Stjernen gør comeback - for tredje gang

I et twitteropslag annoncerer Conor McGregor, at han vender tilbage til MMA efter at have trukket sig tilbage for tredje gang

Karrierestop, comeback, karrierestop, comeback, karrierestop, comeback.

Sådan lyder historien på en af verdens mest ubeslutsomme verdensstjerner.

Den irske MMA-stjerne Conor McGregor har netop sat sin krusedulle på kontrakten, og han vender nu tilbage til verdens største MMA-organisation, UFC.

McGregor har tre gange annonceret, at han stopper sin MMA-karriere, men alle gange er han altså vendt tilbage inden for et år - denne gang er ingen undtagelse.

Den irske superstjerne annoncerede tilbage i juni, at ham og kampsport var et overstået kapitel.

Gammel kending

Det er ikke hvem som helst, som den irske fanfavorit skal stå overfor i buret. Modstanderen bliver amerikanske Dustin Poirier, som er en af de højst rangerede letvægtere i verden.

Poirier og McGregor har før stået ansigt til ansigt i MMA-buret. Tilbage i 2014 måtte kampen mellem de to blive stoppet efter kun ét minut og 46 sekunder, for der havde McGregor allerede fået skovlen under sin amerikanske modstander.

McGregors comeback bliver en stor begivenhed, og den irske stjerne har også lovet, at han efter kampen vil donere 500.000 dollars, svarende til 3,1 millioner kroner, til velgørenhed.

Datoen er ikke fundet endnu, men Conor McGregors eneste krav er, at kampen bliver i år. Selv foreslår han den 21. november eller en gang i december.

