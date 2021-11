Stjernen knust over nøgenscene

Nicco Montaño var godt klar over, at filmen ville vise meget mere, end det der foregik inde i oktagonen.

Det var også hele tanken bag tilblivelsen af 'Warrior Spirit', som følger den tidligere UFC-mester i fluevægt i hendes fald fra tronen.

Dokumentaren tager seerne med i kulissen og viser den voldsomme forberedelse, der foregår uden for rampelyset, som i princippet er langt mere opslidende og modbydelig end selve fighten i buret.

Den brutale mission i at ramme det rigtige på vægten - og konsekvenserne, når det går galt.

Det var det, der skete i 2018, hvor Montaño måtte indlægges på hospitalet i stedet for at forsvare sin UFC-titel.

Men det er ikke de sekvenser, der har medført, at filmens hovedperson fik et chok, da det færdige produkt var klar til at blive præsenteret på det store lærred.

Nicco Montano er stærkt utilfreds med, at hun ufrivilligt indgår i en nøgenscene i ny MMA-film. Foto: Josh Hedges/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Mødt af modstand

Det handlede heller ikke om kvaliteten. Dertil var det bare at studere anmeldelserne. Siden premieren i november har rosen væltet ned over filmen.

Nej, det drejede sig om Montaños egen rolle i en specifik scene, hvor MMA-dronningen optræder nøgen, mens hun smider et håndklæde før en vejning.

Dét var alligevel at gå for tæt på.

Specielt fordi den 32-årige amerikaner ikke havde givet produktionen tilladelse til, at hun skulle blive eksponeret på den måde.

Den udlægning af sagen fremfører Montaño i podcasten 'The Fighter vs. The Writer' ifølge MMAFighting.com.

- Jeg har aldrig sagt, at det var okay for mig at blive eksponeret på film. Og da jeg bad dem (produktionen, red.) om at fjerne det, sagde de bare, at de ikke vidste, hvad jeg talte om. At det var en god film, som alle elskede, og hvor virkningsfuldt, det er, siger Montaño.

Nicco Montano (nederst) i kamp mod Julianna Pena i 2019. Foto: Jeff Chiu/Ritzau Scanpix

Fik ikke en chance

Med andre ord fik hun intet ud af henvendelsen. Scenen blev ikke fjernet, og det har efterladt den amerikanske fighter knust. Alligevel fortryder Montaño ikke filmen, selv om hun på ét punkt står tilbage med en skarp kritik.

- Det er en dokumentar om mit liv og mine holdninger, så jeg ønsker ikke at trække de ting tilbage. Netop fordi det var sandfærdigt dengang, og jeg vil elske at dele min historie og min indianske kultur. Men jeg vil også have mulighed for at give mit samtykke til, at det er i orden for mig at være nøgen på tv. Jeg fik aldrig chance for at tage et valg i forhold til det, siger Montaño.

Filmens instruktør, Landon Dyksterhouse, har i podcasten 'Throwing Down' reageret på kritikken. Han fortæller, at scnen foregik på Montaños eget hotelværelse, og kameraholdet havde fået grønt lys til at fortsætte optagelserne.

MMA-kæmperen blev i august i år fritstillet i UFC-regi, men har endnu ikke taget stilling til, om karrieren skal indstilles.

Hun har foruden vægtproblemerne i 2018 været impliceret i en dopingsag, der kostede hende karantæne i 2019. Året efter blev Montaño testet positiv for coronavirus, hvilket dengang blokerede for hendes muligheder for at komme i kamp.