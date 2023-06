Stor dansk sejr: Dalby besejrer russer

For første gang siden januar var Nicolas 'Danish Dynamite' Dalby i kamp natten til søndag dansk tid.

I amerikanske Las Vegas besejrede den 38-årige danske MMA-fighter russiske Muslim Salikhov, der ellers var favorit.

Den store og stærke russer var kørt træt i tredje og sidste omgang under UFC-braget, hvor Dalby var klart stærkest. Danskeren holdt trykket på sin modstander, og med kort tid igen fik han også lagt sig oven på ham på gulvet, hvorefter tiden løb ud.

Første omgang var mere lige, mens Dalby havde mest overskud på de to sidste omgange, og dommerne var da heller ikke i tvivl om kampens udfald.

Med sejren har Dalby nu en statistik på 22-4-1.

Overvældende

Dalby har lagt en længere besked op på Instagram efter sejren.

'JA!!! Virkelig og bogstaveligt talt en sejr til historiebøgerne.'

'Da jeg startede min MMA-rejse tilbage i 2005, var mit eneste mål bare at prøve at føle, hvordan det var at kæmpe under MMA's gratis regelsæt (sammenlignet med karate, som jeg kom fra). Hvordan det føltes at have en blanding af så mange forskellige kampsportsaspekter.'

'At gå derfra til nu 18 år senere at blive den mest aktive OG vindende danske MMA-kæmper… nogensinde!… Det er en overvældende milepæl for mig. Det betyder ikke noget i den store sammenhæng, og det gør mig hverken til en bedre eller dårligere fighter og menneske.'

'Men jeg er meget stolt af at have været i stand til konstant at kæmpe (inde i og uden for buret) for at nå så langt. Nogle gange på trods af omstændighederne og nogle gange på grund af dem,' skriver han.

Forberedt på 'kung fu'-modstander

Ekstra Bladet talte med Dalby i seneste uge. Her var han meget forberedt på en noget anderledes modstander i Salikhov.

- Han er unik, fordi han har en baggrund i kampsporten sanda, altså i kung fu, i stedet for brydning.

- Normalt er russere gode i brydning. Men lige ham her er noget så exceptionelt som en russisk striker. Det vil sige, at han har en baggrund i noget med slag og spark. Han er exceptionelt dygtig.