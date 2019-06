Stor forvirring: Patrick Nielsen for tyk og forsinket

Indvejningen fredag var ingen fest for Patrick Nielsen, der først lignede en mand, der ville udeblive - og siden vejede alt for meget. Stor bøde venter

Indvejningen fredag forud for MMA-stævnet Olympian Fight Night i K.B.-Hallen gik egentlig ganske fint.

De første kæmpere kom på vægten, en enkelt smed også boksershortsene, og Mark O. Madsen gik som et af de to hovednavne på vægten og klarede kravet om maksimalt at veje 75,5 kg.

Og så ventede resten af selskabet ellers bare på Patrick Nielsen.

Men bokseren var ingen steder at se.

Imens trådte Madsen ned fra scenen, tog sit tøj på og begyndte at drikke. Han havde trods alt tabt sig 2,5 kg siden morgenstunden.

Stadig ingen Patrick Nielsen.

Så trådte Viaplays udsendte til og begik et lille interview med Madsen.

Og falstringen var ikke overrasket.

- Nej, det kommer ikke bag på mig. Ingen ved, hvor lang tid der går med ham. Der er jo langt fra Albertslund til København. Måske har han fået kolde fødder, kom det køligt med en besk snert af sarkasme.

Kom meget for sent

- Jeg vil sige, at jeg igennem mange år i kampsport har set mange modstandere an før en kamp, og han lignede forleden ikke en mand, der var i nærheden af at nå de 75 kg. Men der er nok en årsag til, at han ikke er kommet endnu, kom det tørt fra Mark O.

Og så ventede han lidt mere.

Viaplay vendte tilbage til studievært Camilla Martin, der interviewede tidligere UFC-kæmper Christian Colombo. De stillede om til et nyt interview, og tiden gik.

Og den gik.

Stadig ingen Patrick Nielsen.

400 gram og stor slurk vand

Og så dukkede han pludselig op. Uden videre overskud og uden smil.

Patrick Nielsen er netop ankommet. Foto: Stine Tidsvilde

Han smed tøjet - det hele - og måtte skjules bag et håndklæde, mens vægten lige skulle bestemme sig. Den endte på 75,9 kg - 400 gram overvægtig.

- Surprise, kom det tørt fra Mark O., der sad lige bagved.

Patrick Nielsen fortrak ikke en mine, mens speaker Tommy Kjærsgaard annoncerede, at bokseren nu har to timer til at komme ned i vægt. Ellers får han en bøde.

Umiddelbart efter tog Patrick Nielsen en stor slurk vand, hvilket kunne tyde på, at han ikke havde intentioner om at komme yderligere ned i vægt. Sker det ikke, får han en bøde på 200.000 kroner.

De tog opstilling til det klassiske billede, hvor de stod næve mod næve. Ingen fortrak en mine. Så vendte de sig mod fotograferne for at flashe deres overarme. Her skulle Nielsen lige skubbe lidt, men Mark O. Madsen smilede blot og trak et halvt skridt til højre.

- Det er respektløst, sagde Mark O. Madsen siden om modstanderens opførsel.