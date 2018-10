Storkamp endte i voldsom skandale: - Putin er stolt

- Jeg ved godt, at det ikke er min bedste side, siger Khabib Nurmagomedov, efter han sprang ned til publikum og startede et sandt kaos

I kampen mod Conor McGregor var Khabib Nurmagomedov suveræn. Efter fighten fik han helvedet til at bryde løs.

Med et sprang han ud til tilskuerne, hvor han gik i kamp mod McGregors team - og tre mand fra russerens eget team sprang i buret for at slås med McGregor.

Khabib Nurmagomedov og hans team har allerede mærket de første konsekvenser.

På pressemødet efter kampen og kaosset ville han dog ikke lægge sig helt ned og tage hele skylden.

- Jeg vil gerne sige undskyld.

- Det er ikke min bedste side. Jeg er et menneske, og jeg ved ikke, hvorfor folk vil tale om, at jeg sprang ud af buret. Hvad så med dengang, han talte om min religion, mit land og min far? Han kom til Brooklyn og ødelagde en bus. Han dræbte næsten et par mennesker. Hvad med det? Jeg forstår det ikke, siger han og refererer til dengang Conor McGregor angreb hans bus på meget voldsom vis.

- Min far har sagt, at jeg altid skal være respektfuld.

- Medierne har ændret det. Det her er ikke en sport med trash talk. Det er en respektfuld sport. Jeg vil ændre det tilbage. Jeg vil ikke have, at der skal blive talt om min far og religion. Det gør man bare ikke. Det er meget vigtigt for mig.

Han ved dog godt, hvordan faderen vil reagere efter de skandaløse scener efter kampen.

- Jeg ved, at min far vil smadre mig, når jeg kommer hjem. Det ved jeg bare, siger han med et lille grin.

Han har efter eget udsagn allerede fået lykønskninger fra højeste sted, nemlig fra den russiske præsident.

- Putin har lige ringet og sagt, at han er stolt af mig.

McGregor har endnu ikke sagt så meget, men via Twitter har han ytret ønske om en omkamp.

