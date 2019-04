Storkamp officiel: Patrick Nielsen og Mark O. tørner sammen

Det var på grænsen til 1. april, at BT sidste søndag kunne fortælle, at bokseren Patrick Nielsen er klar på at gå i MMA-buret for at møde Mark O. Madsen i et - set med danske briller - opsigtsvækkende møde mellem to af nationens bedste kampsportsudøvere.

Men den er god nok.

Torsdag bekræfter Team Olympian endegyldigt på et pressemøde i K.B. Hallen, at 8. juni bliver dagen, hvor selvsamme arena danner rammen om mødet mellem de to sportsstjerner.

Kampen vises i samarbejde med Viasat som pay-per-view.

- Jeg har længe flirtet med tanken om at prøve mig af i MMA. Nu er muligheden der, og jeg kan ikke tænke mig en bedre udfordring og mulighed for at komme ind på MMA-scenen end at gøre det af med Mark O., som åbenbart er alles darling, siger Patrick Nielsen.

Patricks dage som fighter er talte, når jeg er færdig med ham den 8. juni. Man må rose Patrick for hans mod, men han kommer til bitterligt at fortryde, at han går ind i buret mod mig, siger Mark O. Madsen.

Nordic Entertainment Group, der har udsendt en pressemeddelelse om kampen, skriver:

- Kampen kæmpes efter klassiske MMA-regler og vægtgrænsen er 75,5 kilo. Frederiksbergs ikoniske K.B. Hallen danner ramme om eventet, som også kommer til at indeholde mere end 10 yderligere kampe med masser af danske fightere i aktion.

