Super-stjernen er tilbage: - Den største kamp nogensinde

I august sidste år var MMA-kæmperen Conor McGregor i aktion mod bokseverdensmesteren Floyd Mayweather i en højt profileret boksekamp, men ikke siden november 2016 har den barske irer været i aktion i sin egen sport.

Nu gør 30-årige McGregor så comeback efter knap to års pause, og det mod Khabib Nurmagomedov fra Dagestan i et kæmpe brag 6. oktober i Las Vegas.

- Det bliver den største kamp nogensinde i UFCs historie, siger UFC-præsident Dana White til Fox Sports.

Conor McGregor gør comeback. Foto: AP

Efter nederlaget i boksekampen mod Mayweather har skandalerne stået i kø for McGregor. For en uge siden blev han dømt for et vanvidsangreb i april mod en rivals bus i New York, og han er nu dømt til samfundstjeneste.

Modstanderen i Las Vegas, 29-årige Nurmagomedov med 26 sejre i 26 kampe, er dog ikke hvem som helst. Han er således den øjeblikkelige indehaver af UFC-titlen i letvægt. McGregor har tidligere selv været mester i fjervægt og letvægt, men står nu uden titler.

Det forventes, at stævnet vil udløse flere pay-per-view-salg i Nordamerika end noget andet tidligere UFC-stævne, og der er formentlig også gode penge i kampen for kæmperne. Det har tidligere været fremme, at McGregor tjente omkring 629 millioner kroner på Mayweather-kampen, mens Nurmagomedov sidste år blot tjente 11 millioner kroner.

Den nuværende mester glæder sig til kampen.

- Jeg håber, at kampen bliver til noget, for jeg vil omforme hans ansigt. Jeg vil virkelig møde ham ensom i ottekanten bare jeg og ham, sagde Nurmagomedov til TMZ i torsdags, inden kampen var blevet officiel.

Allerede fredag blev det kendt, at to tidligere McGregor-modstandere, Nate Diaz og Dustin Poirier, mødes i New York 3. november.

