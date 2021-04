Superstjerne blandet ind i bizar narko-sag

Der har gennem årene hobet sig en række sager op, hvor den 32-årige MMA-superstjerne Conor McGregor har været i clinch med myndighederne.

Nu er hans navn, uden at han har rørt en finger, blevet sat i forbindelse med en ny sag i England.

Og det er der en god grund til.

For manden, politiet i Surrey anholdt i februar, var Conor McGregor. Eller…han lignede ham til forveksling. Og at han så også præsenterede sig som ’Conor’ og kunne fremvise en stribe kort i sin pung, hvorpå der stod ’Conor McGregor’, gør bare sagen endnu mere bizar.

Vi tager den lige fra begyndelsen af.

11. februar stoppede politiet en mand, man havde set forsøge at skille sig af med et uidentificeret narkotisk stof. Da de konfronterede ham, oplyste han, at han hed Conor, og det viste sig, at han var i besiddelse af flere hundrede visitkort, hvor der stod ’McGregor Enterprises’.

Conor McGregor som vi har lært ham at kende...Foto: Jeff Bottari/USA TODAY Sports/Ritzau Scanpix

Politiet erfarede siden, at hans to mobiltelefoner var proppet med beskeder, der kunne kædes sammen med køb og salg af stoffer.

I denne uge blev Mark Nye idømt to år og ni måneders fængsel, efter han havde erkendt sig skyldig i besiddelse af narkotika og for at have haft til hensigt at sælge skidtet.

At han endvidere kørte uden gyldigt kørekort, gjorde ikke hans sag bedre.

Som sådan havde sagen ikke den store bevågenhed fra offentligheden, indtil myndighederne offentliggjorde et mugshot af 34-årige Mark Nye. Så væltede de sociale medier til gengæld.

Vi forstår hvorfor.

Vi ser lighederne.

McGregors fans er ved at falde bagover.

- Det er den ældst udseende 34-årige, jeg nogensinde har set, kom det fra én.

- Mener I, at det er den samme McGregor, der kæmpede mod Dustin Poirier tidligere på året? Det giver mening nu, skriver en anden.

Talsmand for politiet, Steve McGill, udtaler: Takket være vores proaktive narko-teams er det lykkedes os at fjerne endnu en narkohandler fra vores gader og stoppet ham i at påføre andre ofre skader.